Попова: Медработники могут требовать госпитализацию при подозрении на коронавирус

В связи с угрозой распространения в России коронавируса в нормативную базу было внесено изменение: эпидемиологические и медицинские службы имеют право требовать обязательной госпитализации граждан в случае подозрения на их инфицирование вирусом 2019-nCoV. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова по итогам заседания оперативного штаба по противодействию распространения инфекции.

"Соответствующие службы имеют право требовать обязательной госпитализации в случае подозрения, это важное изменение в нормативной базе", - отметила Анна Попова.

В Роспотребнадзоре подготовлены нормативные акты, которые представляют собой четкие инструкции санитарным службам и медикам, как действовать в случае появления у человека опасных симптомов, в случае возможного контакта с инфицированными лицами и т.д. В частности, обязательной изоляции подлежат все люди, с которыми контактировал заболевший: члены его семьи и совместно проживающие (карантин в течение двух недель), коллеги по работе или учебе, находившиеся в близком контакте (в одной комнате).

Правилами также определено, что тестирование на наличие вируса выполняется не только для установления диагноза, но и после курса лечения. Пациента смогут выписать из стационара только в случае, если дважды проведенные анализы (причем, с определенным интервалом) подтвердят отсутствие вируса в организме.