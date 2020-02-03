После Brexit французским рыбакам закрыли доступ к британским водам

Франк ле Дуссаль, как и другие французские рыбаки, десятилетиями занимавшиеся промыслом в Ла-Манше неподалеку от островов Джерси и Гернси, первым испытал на себе более чем конкретные и, прямо скажем, негативные последствия Brexit.

Когда ранним утром в минувшую субботу Франк решил отправиться к берегам Гернси, то ему сообщили, что отныне и на неопределенный срок ему и его товарищам по профессии доступ к этой акватории закрыт. Такое решение приняли власти Гернси, входящие в состав Нормандских островов, являющихся владением британской короны. Для Франка это катастрофа, ибо он теряет треть своего улова, а значит, и заработка.

На протяжении последних лет до провозглашения официального выхода Великобритании из ЕС действовало правило о равном доступе в рыболовные зоны единой Европы, чем, заметим, пользовались как континентальные рыбаки, так и английские "островитяне". Хотя между ними то и дело возникали серьезные конфликты, как это случилось в августе 2018 года, когда британцы принялись вылавливать морских гребешков непосредственно у нормандских берегов, несмотря на то, что во Франции такой промысел запрещен в летний период. Дело тогда чуть было не дошло до морского побоища между рыбаками двух стран. Правда, вмешались Париж и Лондон, было заключено соглашение, но теперь оно более недействительно.

Что касается переходного периода, в течение которого в принципе должны действовать правила ЕС, то на Гернси посчитали, что на них они не распространяются. Однако предложили разработать некую систему "индивидуальных разрешений". Причем, что из себя она будет представлять, до сих пор непонятно. Французские рыбаки возмущены и настроены решительно, что может в ближайшем будущем опять привести к "морским сражениям" в Ла-Манше. В министерстве сельского хозяйства Франции не на шутку обеспокоены такой перспективой и намереваются найти компромисс с британцами в течение недели, что, отметим, маловероятно.

Французские рыбаки возмущены и настроены решительно, что может опять привести к "морским сражениям" в Ла-Манше

Отреагировал на взрывоопасную ситуацию и Брюссель. В ходе работы над новым торговым соглашением между Великобританией и ЕС там предупредили, что при введении Лондоном ограничений на рыбную ловлю для европейских сейнеров, Еврокомиссия ответит запретом на продажу рыбной продукции из Великобритании.

Это лишь "первая ласточка" серьезных трений между отправившимся в самостоятельное плавание островам и Евросоюзом, а сколько, судя по всему, их впереди, когда, к примеру, будут затронута таможенная тематика. Понятно, что многое зависит от того, какой вариант развода между Лондоном и ЕС "жесткий" или "мягкий", в конце концов, возьмет верх в ходе предстоящих переговоров. Как подсчитали аналитики Всемирной торговой организации, британским предприятиям только обновленные таможенные тарифы при сделках с партнерами из стран - членов ЕС обойдутся дороже прежних на 7,2 миллиарда евро.

Мало кто из серьезных политиков и экспертов сомневается в том, что ближайшие месяцы, а то и годы отношения между Туманным Альбионом и континентальной Европой будет отмечены экономической неразберихой и столкновением разнонаправленных интересов, что может доставить массу неприятностей в первую очередь британцам. С полгода назад секретариат британского кабинета министров разработал документ, в котором в случае "жесткого" Brexit были спрогнозированы рост цен на свежие продукты, нехватка лекарств, таких как инсулин, вакцины от гриппа, нарушение работы портов и прочие негативные последствия.

Между тем

Ни о каком подчинении юрисдикциям судов ЕС или гармонизации торговых правил, тарифов и стандартов не может быть и речи, в присущей ему напористой манере заявил в понедельник британский премьер Борис Джонсон. Выступая под слоганом "Раскрывая потенциал Британии" перед представительной аудиторией из числа дипломатов, бизнесменов и политиков, Джонсон дал весьма агрессивный старт переговорному марафону с ЕС в условиях состоявшегося "брекзита". "Нет никакой необходимости заключать торговое соглашение, которое приняло бы стандарты Евросоюза в области конкуренции, субсидий, социальной защиты, окружающей среды или чего-то подобного, - заявил хозяин резиденции на Даунинг-стрит, 10. Обвинив Германию и Францию в больших, чем это делает Лондон, объемах госсубсидирования промышленности, Джонсон колко заметил: "Если ЕС волнует этот вопрос, то ему есть на чем сфокусироваться". По словам политика, британцам нечего подстраиваться под нормы ЕС - в области социальной защиты они выше на Альбионе, да и с сохранением окружающей среды и даже заботой о правах животных дела у подданных Ее Величества обстоят гораздо лучше.