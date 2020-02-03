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03.02.2020 21:44
Рубрика: В мире

После Brexit: "Мы не потерпим людей, не говорящих по-английски"

Текст: Юрий Когалов

Выход Великобритании из ЕС привел к проявлению ксенофобских настроений на Туманном Альбионе. Так, в одном из жилых домов города Норидж появилась надпись, что там больше не потерпят людей, не говорящих по-английски.

"Счастливого дня Brexit! Мы наконец-то заполучили нашу великую страну обратно, и жителям нашего дома пора прояснить одно правило. Мы не потерпим здесь людей, которые говорят на других языках помимо английского. Единственный язык для общения - тот, на котором говорит королева", - цитируют местные СМИ вывешенное в доме объявление.

Фото: REUTERS
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Авторы текста предложили жильцам на выбор два варианта: или подчиниться правилам, или уехать из страны. При этом они выразили надежду, что городской совет передаст освободившиеся квартиры британцам.

Данным инцидентом заинтересовалась полиция. Местные власти осудили послание, отметив, что Норидж всегда гордился своим гостеприимством. Городской совет призвал жителей сообщать в правоохранительные органы обо всех случаях проявления ксенофобии.

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