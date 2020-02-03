После Brexit: "Мы не потерпим людей, не говорящих по-английски"

Выход Великобритании из ЕС привел к проявлению ксенофобских настроений на Туманном Альбионе. Так, в одном из жилых домов города Норидж появилась надпись, что там больше не потерпят людей, не говорящих по-английски.

"Счастливого дня Brexit! Мы наконец-то заполучили нашу великую страну обратно, и жителям нашего дома пора прояснить одно правило. Мы не потерпим здесь людей, которые говорят на других языках помимо английского. Единственный язык для общения - тот, на котором говорит королева", - цитируют местные СМИ вывешенное в доме объявление.

Someone I follow just shared this photo of a sign he saw attached to a front door in a block in Norwich.



Brexit has encouraged and emboldened these people. It will get worse.



Do whatever you can to support immigrants who face this shit. We all need to stand strong against it. pic.twitter.com/9IbB3ztOkO — Simon Price (@simon_price01) February 1, 2020

Авторы текста предложили жильцам на выбор два варианта: или подчиниться правилам, или уехать из страны. При этом они выразили надежду, что городской совет передаст освободившиеся квартиры британцам.

Данным инцидентом заинтересовалась полиция. Местные власти осудили послание, отметив, что Норидж всегда гордился своим гостеприимством. Городской совет призвал жителей сообщать в правоохранительные органы обо всех случаях проявления ксенофобии.