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03.02.2020 14:17
Рубрика: В мире

Посол РФ в ЦАР рассказал о нарушении законов погибшими журналистами

Текст: Александр Саможнев

Погибшие в Центральной Африканской республики (ЦАР) в июле 2018 года российские журналисты нарушили местные законы, а люди, которые их туда направили, не обеспечили безопасность, заявил РИА Новости посол РФ в Банги Владимир Титоренко.

По словам дипломата, при получении виз в посольстве ЦАР в Москве журналисты представились туристами. А в стране оперировали удостоверениями волонтеров ООН, подписанными Центром управления расследованиями (ЦУР). Их пропустили, потому что у них были ооновские удостоверения, иначе бы просто задержали на посту и вернули бы ночевать в город. Репортеры также пытались проникнуть на секретную военную базу Беренго, не получив разрешения министерства обороны ЦАР. Кроме того, они не зарегистрировали ввоз аппаратуры для съемки, а это запрещено законом. "Я могу перечислить еще массу законов, которые были нарушены", - добавил посол.

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Владимир Титоренко особо отметил, что люди, которые посылали в ЦАР журналистов, сознательно подвергали опасности их жизни. На сайте МИД РФ имеется список стран, которые категорически не рекомендуется посещать. Они выполняли заказ Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского, проживающего в настоящее время в Швейцарии. Российский гражданин не является чиновником ООН и не имеет право подписывать ооновские удостоверения.

Напомним, 30 июля 2018 года в ЦАР были убиты трое россиян, среди которых журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Президент ЦАР заверил, что приложит все усилия для расследования инцидента. СК РФ завел уголовное дело по статье "убийство".

В мире Африка Центральноафриканская Республика (ЦАР) Правительство МИД Нападения на журналистов

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