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Представитель МакSим прокомментировала "тяжелое состояние" певицы

Новости
    03.02.2020, 09:37
Текст:   Олег Усков

Маргарита Соколова, представитель российской певицы МакSим, прокомментировала появившиеся накануне вечером в СМИ сообщения об экстренной госпитализации певицы в тяжелом состоянии. Уточнялось, что артистка испытывает "адские боли".

По словам Соколовой, МакSим действительно госпитализирована - для планового обследования.

"Преувеличены сообщения о том, что она попала в больницу с адскими болями", - цитирует менеджера РИА Новости.

Как пояснила Соколова, певица "обратилась за помощью, легла на лечение, и врачи, глядя на результаты диагностики, порекомендовали ей не заниматься сейчас гастрольной деятельностью".

Соответственно, в ближайшее время артистке, попавшей в прошлом году в серьезное ДТП, теперь предстоит "полностью отключиться и сосредоточиться на лечении и реабилитации".

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