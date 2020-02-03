Представитель МакSим прокомментировала "тяжелое состояние" певицы

Маргарита Соколова, представитель российской певицы МакSим, прокомментировала появившиеся накануне вечером в СМИ сообщения об экстренной госпитализации певицы в тяжелом состоянии. Уточнялось, что артистка испытывает "адские боли".

По словам Соколовой, МакSим действительно госпитализирована - для планового обследования.

"Преувеличены сообщения о том, что она попала в больницу с адскими болями", - цитирует менеджера РИА Новости.

Как пояснила Соколова, певица "обратилась за помощью, легла на лечение, и врачи, глядя на результаты диагностики, порекомендовали ей не заниматься сейчас гастрольной деятельностью".

Соответственно, в ближайшее время артистке, попавшей в прошлом году в серьезное ДТП, теперь предстоит "полностью отключиться и сосредоточиться на лечении и реабилитации".