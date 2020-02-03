Президиум ВФЛА подал в отставку

Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики подал в отставку и передал полномочия рабочей группе Олимпийского комитета России.

Внеочередное заседание президиума Всероссийской федерации легкой атлетики состоялось 3 февраля. Поводом послужило лишение государственной аккредитации со стороны Министерства спорта, а также рекомендации Минспорта и ОКР об отставке президиума ВФЛА.

Учитывая тот факт, что деятельность федерации в последнее время не принесла положительных результатов по восстановлению ВФЛА в правах в Международной ассоциации легкоатлетических федераций, было принято решение о сложении полномочий с членов президиума ВФЛА, сообщает сайт федерации.

Помимо этого, решено передать действующей рабочей группе ОКР по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics полномочия по организации и проведению внеочередной выборной конференции, которая состоится 28 февраля.

Также рабочая группа ОКР будет контактировать со всеми международными организациями.

"Кризис в российской легкой атлетике длится уже пять лет и всем очевидно, что он затянулся. Наша общая цель - оперативно нормализовать взаимодействие с World Athletics для восстановления членства. Ближайшие задачи - принять необходимые дополнительные меры, направленные на борьбу с допингом, и сохранить нашим спортсменам возможность выступать на международных соревнованиях", - сказал министр спорта РФ Олег Матыцин.