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03.02.2020 12:50
Рубрика: Общество

Путин наградил лауреатов премии для молодых ученых

Текст: Юрий Медведев
Лауреатами премии президента РФ для молодых ученых в области науки и инноваций за 2019 год стали психолог, медик и нанотехнолог.
Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости

Без преувеличения прорывной можно назвать работу лауреата из Приволжского исследовательского медицинского университета Марины Ширмановой. Дело в том, что сегодня изучение опухолей ведется не в их естественном состоянии, а in vitro, то есть на культурах раковых клеток, взятых у пациентов.

- У нас принципиально иной подход, - сказала ученый корреспонденту РГ. - Нам удалось перейти на живой объект. Изучаем развитие опухоли на мышах. Чтобы сделать ее видимой, наблюдать ее жизнь во всех проявлениях и особенностях, мы применили методы флуоресценции и фосфоресценции.

Фото: Gettyimages
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Свечение опухоли выдает многие ее тайны. Имея такую расшифровку, врач с ясными глазами может приступать к лечению, оценить, насколько именно это лекарство эффективно для данного пациента. И при необходимости препарат поменять. По сути, это индивидуальный подход к лечению конкретного пациента, модная сегодня персонифицированная медицина. По словам Марины Ширмановой, сегодня в этой области онкологии российские ученые считаются мировыми лидерами.

Если работы Ширмановой относятся к персонифицированной медицине, то исследования психолога Александра Вераксы из МГУ можно назвать персонифицированным образованием. Речь идет об одаренности. Как выявить способности уже в первые годы жизни ребенка, а затем развивать? Поиском ответа ученый занимался более 10 лет, изучив более 20 тысяч дошкольников и младших школьников из разных регионов страны.

На основании этой огромной базы данных о том, как развивались тысячи детей, каков был индивидуальный путь каждого из них, Веракса построил математическую модель когнитивного развития ребенка. Она показывает, чем дошкольнику предпочтительней заниматься в разные возрастные периоды: читать стихи, учиться считать, рисовать и.т.д. Это совет педагогам, когда включать ту или иную развивающую программу.

Результаты этих исследований легли в основу программы дополнительного образования Key to Learning, по которой с 2012 по 2018 год прошло обучение более 8 тысяч педагогов и 106 тысяч детей из Сингапура, Польши, Таиланда, США, Англии, Уэльса, Шотландии, ЮАР, Пуэрто-Рико, Индии, Малайзии, Филиппин, Индонезии, Израиля.

Фото: pixabay.com
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Технологии, которая совсем скоро может завоевать мир, посвящена работа лауреата из Университета ИТМО (Санкт-Петербург) Сергея Макарова. Речь о нанофотонике. Она идет на смену всемогущей сегодня электронике. Говоря попросту, свет готовится вытеснить электроны. Передача информации светом происходит намного быстрее, с более высокой надежностью к помехам. Свет выигрывает и в миниатюризации по сравнению с "электроникой", размер таких устройств составляет нанометры (10 в минус девятой степени метра). В мире начался бум нанофотоники, и ученые ИТМО сегодня являются одними из лидеров этой гонки.

- Мы разработали мегаплатформу для создания оптических резонансных наночастиц из кремния, - объясняет Макаров. - За счет резонанса сигнал удается усилить до тысячу раз. На основе такой мегаплатформы можно довольно недорого изготавливать наночастицы для самых разных  устройств, размер которых меньше, чем длина волны света. К примеру, сверхбыстрый модулятор со временем срабатывания в сто раз более быстрым, чем в современных компьютерах. Подобные устройства могут применяться в оптических чипах, в будущих оптических ЭВМ.

На основе таких наночастиц созданы современные солнечные батареи третьего поколения - гибкие, легкие, с более высоким КПД, чем у существующих аналогов.

Свои плюсы продемонстрировала кремневая наночастица и в борьбе с раком методом гипертермии. По сравнению с применяемыми сегодня металлическими наночастицами у кремневой очевидное преимущество: она одновременно является и термометром и нагревателем, что не только упрощает хирургическую операцию, но и делает ее более эффективной.

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