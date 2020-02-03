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03.02.2020 22:37
Рубрика: Власть

Путин обсудил с саудовским королем ситуацию на рынке углеводородов

Текст: Кира Латухина

Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд провели телефонный разговор - по инициативе саудовского монарха.

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Лидеры обстоятельно обсудили ситуацию на мировом рынке углеводородов, сообщили в пресс-службе Кремля. Главы государств подтвердили готовность к координации действий в формате "ОПЕК плюс" по обеспечению стабильности глобального нефтяного рынка.

Ранее сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Владимир Путин разговаривать с королем Саудовской Аравии по ситуации на нефтяном рынке и будут ли они обсуждать меры стабилизации, сказал, что российский лидер находится в тесном контакте с руководством королевства. "При необходимости такие контакты будут осуществлены и мы вас проинформируем", - заявил он.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Саудовская Аравия Президент

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