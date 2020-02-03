Путин обсудил с саудовским королем ситуацию на рынке углеводородов

Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд провели телефонный разговор - по инициативе саудовского монарха.

Лидеры обстоятельно обсудили ситуацию на мировом рынке углеводородов, сообщили в пресс-службе Кремля. Главы государств подтвердили готовность к координации действий в формате "ОПЕК плюс" по обеспечению стабильности глобального нефтяного рынка.

Ранее сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Владимир Путин разговаривать с королем Саудовской Аравии по ситуации на нефтяном рынке и будут ли они обсуждать меры стабилизации, сказал, что российский лидер находится в тесном контакте с руководством королевства. "При необходимости такие контакты будут осуществлены и мы вас проинформируем", - заявил он.