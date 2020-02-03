Путин оценил на "отлично" итоги работы аграриев в 2019 году

Аграрии отработали год на "отлично", растет и производство, и урожайность. На встрече с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым президент похвалил селян.

"У нас сельхозотрасль всегда, в последние годы в передовиках. И прошедший год тоже был вполне удачным, селяне отработали, как обычно, на "отлично"", - оценил Владимир Путин.

"По результатам работы отрасли в 2019 году мы ожидаем рост производства сельхозпродукции на уровне 4,1 процента", - сообщил Патрушев. Подтверждается прогноз зерна по итогам года - 121 миллион тонн. "Это на 7,4 миллиона тонн больше, чем годом ранее", - сравнил докладчик.

По большинству основных сельхозкультур отмечается уверенный рост и объемов производства, и урожайности. По сбору овощей, плодов и ягод (эти позиции были включены в новую доктрину продовольственной безопасности) тоже очень неплохой результат. Собрано около 14 миллионов тонн овощей, это лучший результат в современной России, сравнил министр.

"То есть то, чего не хватало, мы наращиваем сейчас. Как раз по овощам у нас была проблема", - прокомментировал Путин. "Да, абсолютно, - кивнул собеседник. - У нас была небольшая проблема, она небольшой и остается, тем не менее динамика позитивная, и ситуация изменяется к лучшему, и урожаи растут, и мы скоро обеспечим себя и по этой номенклатуре тоже самостоятельно". Валовой сбор плодов и ягод тоже поставил рекорд - 3,5 миллиона тонн.

"Положительную динамику также продолжает демонстрировать и пищевая, и перерабатывающая промышленность", - продолжил докладчик. По данным Росстата, в 2019 году индекс пищевой продукции составил 104,9 процента, по напиткам - 103,1 процента. Производство мяса скота и птицы - 15,2 миллиона тонн - лучше, чем за 2018 год. "Также мы достигли хороших результатов по производству молока, 31,3 миллиона тонн мы смогли получить. Это тоже выше, чем по прошлому году", - привел цифры Патрушев.

"В 2020 году мы ожидаем рост и по производству мяса, и по производству молока. Он будет небольшой, тем не менее будет рост", - анонсировал министр.

Залог будущего урожая - озимые культуры. "Несмотря на теплую погоду в Центральной России, у нас 94 процента всех посевов озимых находится в удовлетворительном и хорошем состоянии", - отчитался глава Минсельхоза. Но делать прогнозы преждевременно. "Посмотрим, когда сойдет снег, что будет с озимыми", - заметил он. В целом под урожай 2020 года увеличены площади посева озимых, а сейчас идет подготовка к весенне-полевым работам.

"Как доводятся ресурсы?" - спросил президент. Патрушев заверил, что "очень ритмично". К началу посевной кампании будет 100-процентная обеспеченность семенами, запасов топлива и минеральных удобрений даже больше, чем в прошлом году. "В принципе к посевной готовы, но будем контролировать и смотреть, чтобы все тоже было нормально", - заверил докладчик.

Одно из важнейших направлений - экспорт. "По предварительным итогам 2019 года, показатель внешней торговли АПК прогнозируется чуть больше 25 миллиардов долларов. При этом у нас в национальном проекте стоит цифра 24 миллиарда", - сообщил министр. По 2019 году, несмотря на снижение в общем объеме экспорта зерновых (меньше был урожай), по всем другим важным позициям был обеспечен устойчивый рост. "В 2019 году мы открыли дополнительно для нашей продукции 19 стран. В январе этого года открыли для ряда продукции еще четыре страны", - объявил Патрушев. Серьезной победой он назвал то, что удалось договориться с Китаем, и говядина и субпродукты из индейки могут теперь туда поставляться.