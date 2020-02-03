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03.02.2020 15:43
Рубрика: Культура

В Греции при раскопках "Атлантиды" найдены сотни артефактов

Текст: Денис Передельский
Фото: Greek Ministry of Culture Фото: Greek Ministry of Culture
Фото: Greek Ministry of Culture

Греческие археологи сообщили о впечатляющих находках, сделанных при раскопках на острове Санторини, считающемся одним из прототипов знаменитой Атлантиды. В ходе работ были обнаружены многочисленные артефакты, свидетельствующие о развитой жизни местного общества.

Об открытии со ссылкой на заявление Министерства культуры Греции рассказывает Greek Reporter. Раскопки проводятся командой во главе с профессором Кристосом Думасом на археологическом объекте под названием Акротири. Так назывался город бронзового века, который был расположен на острове Санторини в Эгейском море и являлся "кусочком" развитой минойской цивилизации. Другое название этого острова - Тера.

Фото: iStock
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Исследователи обнаружили руины древних домов, внутри которых находилось множество артефактов. Так, были найдены четыре хорошо сохранившихся сосуда и множество более мелких керамических предметов и их фрагментов, многочисленные бронзовые предметы, в том числе инструменты и украшения. Также были обнаружены бусины из одного или нескольких ожерелий.

Среди десятков других находок исследователи выделяют надпись, сделанную чернилами на камне. Вероятно, она украшала одно из раскопанных зданий. Ее предназначение еще предстоит установить, а сам тест еще следует расшифровать. Надпись представляет собой идеограмму, то есть она состоит из линейных слогов - условных знаков, обозначающих некие идеи автора.

Также были найдены около 130 погребальных сосудов, обгоревшие остатки одежды и фруктов - эти находки были сделаны в застывшем вулканическом пепле. Большинство предметов связано с повседневной жизнью людей, которые жили на острове до извержения вулкана Санторин.

Считается, что произошло это в XVI веке до нашей эры. Этот взрыв уничтожил большую часть Теры, а созданное им цунами погубило минойскую цивилизацию на Крите.

Согласно одной из современных популярных теорий роковая судьба острова Тера легла в основу легенды о мифической Атлантиде, которую миру поведал Платон.

Город Акротири был полностью погребен под слоем вулканического пепла, сохранившего остатки прекрасных фресок и многих других произведений искусства и архитектурных объектов. Полторы тысячи лет спустя его судьбу повторили римские города Помпеи и Геркуланум.

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