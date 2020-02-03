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03.02.2020 11:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии в квартире нашли мертвого юношу и девочку без сознания

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Бирске региональный следком возбудил уголовное дело по факту смерти двух человек. Об этом сообщили в управлении СК по Башкирии.

В Башкирии три человека погибли из-за неисправного дымохода

По данным ведомства, тело 19-летнего юноши нашли в одной из квартир Бирска 1 февраля. У погибшего не было никаких видимых телесных повреждений. Там же в квартире нашли еще живую 14-летнюю девочку. Ее увезли в больницу, но врачи не сумели спасти жизнь подростка. Она скончалась.

Сотрудники следкома совместно с полицейскими осмотрели место происшествия и назначили ряд экспертиз, чтобы определить причины смерти молодых людей. Также эксперты проверят исправность отопительного оборудования квартиры. Идут допросы хозяина квартиры и свидетелей произошедшего.

Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

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