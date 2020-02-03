Февраль в Москве установил два рекорда давления

Последний месяц зимы уже успел установить два погодных рекорда, оба связаны с атмосферным давлением. Об этом "РГ" рассказали в Метеобюро Москвы и области.

Первый рекорд был установлен 2 февраля в 21:00 на опорной станции ВДНХ - атмосферное давление опустилось до рекордных 725,1 мм рт. ст. Прежний рекорд зафиксирован в 1939 году и был выше на более чем 1 мм рт. ст.

А сегодня, 3 февраля, в 10:00 давление упало еще ниже на 2 мм и составило 723 мм рт. ст. (963,5 гПа). Это значение ниже на 1 мм установленного в 1981 году. Но так как давление продолжает падать, окончательный результат будет известен к вечеру вторника или утром в среду.

Отметим, что в прошлом году атмосферное давление упало до нынешних параметров в начале марта, остальной год прошел при более высоком давлении.

Напомним, что нормальным считается давление атмосферы в 760 мм рт. ст.