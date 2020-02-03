Липчане Сергей и Валентина Ефановы в селе Крутые Хутора - пример для подражания. В их уютном доме воспитываются 20 детей, 12 из которых - приемные. Однако интересны Ефановы не только поэтому. Несколько лет назад глава семьи увлек сыновей столярным делом, и к мальчишкам присоединились их друзья из детских домов. Теперь это увлечение имеет все шансы перерасти в настоящий социальный бизнес: рядом с домом семейства построят большую удобную мастерскую.

- Как все начиналось? Сразу после армии я занялся столярным делом, - вспоминает папа Сергей Ефанов. - Это, наверное, у меня в крови: мой отец был великолепный столяр, дед-фронтовик всем на селе дома построил, вот, наверное, на генном уровне и передалось.

Передать азы мастерства детям Сергей решил не случайно. Дочь Софья как-то поставила на семейном совете вопрос: "Давайте сделаем какой-то семейный проект". К тому времени с папиным творчеством мальчики были так или иначе знакомы, и все вместе придумали: будем делать кормушки для птиц и дарить детским домам, школам. Красивые подарки ручной работы принимали охотно и с радостью. А команда столяров стала пополняться.

- К детям приходят друзья и спрашивают: "А чем это вы тут занимаетесь? А можно и нам?" - рассказывает глава семейства. - И как им можно отказать?

Большая часть подмастерьев Сергея Ефанова - это мальчишки из детских домов. И это радует всю семью. Мама Валентина теперь с улыбкой признается: никто не подозревал, что папино увлечение перерастет в настоящий образовательный проект "Маленькие домики для большой семьи". Название, кстати, придумали тоже все вместе.

Ефановы с "домиками" уже выиграли грант на развитие проекта. Только эти средства пошли на инструменты, а в семейной мастерской становилось все теснее и теснее. Снова "подключилась" активистка Софья: рассказала о проблеме чиновникам, а их реакция не заставила себя ждать. Участок для будущей столярной мастерской выделили прямо рядом с домом. Построить ее хотят к 1 июня - Дню защиты детей.

- Так мы сможем обучить больше желающих, - строит планы Сергей Ефанов. - Есть, конечно, и те, кто говорит: мол, зачем этому учиться? Сейчас можно купить все что хочешь. Но мы учим наших детей не просто ремеслу - учим не быть иждивенцами, не сидеть и не ждать, пока кто-то что-то сделает для них.

Валентина Ефанова супруга и детей только поддерживает.

- Сделать семью приемной - это моя идея, - с улыбкой говорит она. - И когда к нам приходят друзья наших детей, мы очень рады. Пусть они просто видят, как люди живут одной семьей Иначе как же они будут свои семьи создавать?

О воспитании и его методиках Валентина Ефанова предпочитает не говорить, как и о бытовых сложностях.

- Как мы детей воспитываем? - переспрашивает она и задумывается. - Да знаете, никак. Они просто на нас смотрят и сами воспитываются.

На будущую мастерскую у Ефановых-столяров - далеко идущие планы. Можно будет объединиться в кооператив и выйти на рынок с "маленькими домиками", увлечение может перерасти в бизнес-проект.