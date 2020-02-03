"Мосгаз" предупредил о волне мошенничеств

В столице все чаще стали фиксировать случаи мошенничества, когда под видом сотрудников "Мосгаза" по квартирам ходят злоумышленники, навязывающие услуги по ремонту газового оборудования. Они предлагают приобрести сигнализаторы загазованности, приборы учета и всевозможные услуги, связанные с ремонтом и заменой оборудования. Как не попасть на уловки мошенников, рассказали "РГ" в пресс-службе "Мосгаз".

Как рассказали в пресс-службе ведомства, сотрудники действительно проводят обязательное ежегодное техническое обслуживание газового оборудования, для чего совершают обход по квартирам. Но эта работа согласована с управляющей компанией дома и проводится по четкому графику. Он размещен на официальном сайте "Мосгаза" в разделе "Населению".

"При этом никаких платных услуг специалисты не оказывают. Сотрудники обычно одеты в специальную одежду темно-синего цвета со светоотражающими полосками и оранжевой кокеткой с символикой "Мосгаз", всегда имеют удостоверение работника предприятия с фотографией и голограммой", - сказала начальник управления по эксплуатации внутридомового газового оборудования "Мосгаза" Татьяна Киселева.

Если у вас возникли сомнения, звоните в управляющую компанию и узнавайте проходит ли обход специалистами компании. Также можно позвонить напрямую в службу "Мосгаза" по телефону 104, 112 добавочный 04 и телефону сервисной службы +7 (495) 660-20-01.