На москвичку, посадившую за руль ребенка, завели уголовное дело

Столичное подразделение Следственного комитета объявило о возбуждении уголовного дела после того, как в Сети появилось видео как дама, посадила за руль ребенка. Женщина была не трезва, машина - каршеринговая. Рулил ребенок на московской улице.

Пока, как объяснили корреспонденту "РГ" в ведомстве, дело завели не против 25-летней матери, а "по факту вовлечения ребенка в совершение действий, представляющих опасность для его жизни".

ЧП случилось 25 января. В этот день, заявляют в СК, "женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в салоне каршерингового автомобиля, во время поездки по Москве нарушила правила дорожного движения и допустила к управлению данного транспортного средства малолетнего ребенка. На заднем сидении также находился еще один ребенок".

По мнению следствия, подозреваемая "вовлекла ребенка в совершение противоправных действий, представляющих опасность для несовершеннолетних пассажиров".

Про водителя известно мало. Следствие пока "устанавливается местонахождение подозреваемой". А в ГИБДД сказали, что дама несколько лет назад была лишена водительских прав.