С банковских карт москвичей в 2019 году мошенники украли 12 миллиардов рублей. Самые популярные схемы кражи денег с карт связаны с телефонным мошенничеством. За последние три года их количество увеличилось в 15 раз.

Чаще всего злоумышленники получают персональные данные клиента от утечек из банка. В Мосгордуме предложили увеличить ответственность для организаций за разглашение личной информации клиентов.

По данным ГУ МВД России по Москве, в прошлом году число дистанционных краж выросло на 79%, а с банковских счетов - на 240%. А по данным Лаборатории Касперского, "цифровую личность" человека, то есть реквизиты его банковских карт, аккаунты в соцсетях и прочее можно купить на "черном" рынке за 50 долларов.

Чтобы банки и финансовые организации более ответственно относились к сохранности персональных данных своих клиентов, нужно ввести максимальные штрафы за разглашение информации, уверен председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов. Сейчас, по его словам, за утечку банк в нашей стране могут оштрафовать на 75 тысяч рублей. "Для большинства крупных организаций это не деньги, - говорит Щитов. - А вот в Евросоюзе штраф за нарушение Общего регламента доходит до 20 миллионов евро, или 4% от мирового оборота компании-нарушителя, что является существенным финансовым рычагом, заставляющим корпорации внимательнее относиться к возможностям утечки данных". Мосгордума намерена провести анализ текущего законодательства и выйти с инициативами на федеральный уровень.

Только в прошлом году число дистанционных краж с банковских карт в Москве выросло на 79%, а с банковских счетов - на 240%

Кто же виноват в утечках личных данных горожан? Из-за несовершенства программного обеспечения бывают технические причины. Благодаря им хакеры могут похитить данные, пояснил IT-специалист Сергей Афонин. Нередко мошенники получают данные клиентов и напрямую от недобросовестных сотрудников банка, которые хотят подзаработать или за что-то отомстить работодателю.

Как обезопасить себя от этого? Если возникло подозрение о похищении информации, нужно сразу позвонить в банк. Если же звонят из банка и сообщают, что ваши данные утекли, нужно немедленно завершить разговор и самим перезвонить в банк - скорее всего звонили мошенники, а не сотрудники банка.

По словам специалиста, важно хранить в тайне CVC и срок действия банковской карты. Зная эти данные, мошенники могут легко совершить покупки и вывести деньги. Кроме этого, не стоит совершать покупки в подозрительных или не проверенных интернет-магазинах. "Никогда не сохраняйте данные своей карты при покупке даже в проверенных магазинах. В секрете надо держать и проверочные SMS-коды, которые приходят на телефон для подтверждения платежа. "Даже если вам позвонили из банка и сказали, что на телефон придет код безопасности и его нужно продиктовать, чтобы предотвратить подозрительную транзакцию, будьте уверены, это мошенники", - предупреждает Афонин.

К слову, в Роскачестве приводят пример мошеннического ролика на YouTube, набравшего более 1,5 миллиона просмотров. Он рассказывает о том, как якобы получить компенсацию за утечку личной информации от Фонда защиты персональных данных, который создан по решению Торговой комиссии США. На самом деле такого фонда, как и комиссии, не существует. Тем не менее вам предложат заполнить форму для получения компенсации, попросят заплатить 10 долларов, да еще и потребуют ваши персональные данные, включая номер банковской карты и CVC-код. Если проделаете все предложенные процедуры, то лишитесь не только 10 долларов, но и всех денег на карте.