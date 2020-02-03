Собянин: В новые дома по реновации переедут еще 15 тысяч москвичей

Около 22 тысяч участников программы реновации переехали из пятиэтажек либо еще в процессе переезда в новые дома. Еще 15 тысяч человек начнут переселяться в текущем году. Об этом сообщил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев в Западном Дегунине строящуюся многоэтажку.

По словам главы города, параллельно возводится и жилье для тех, кому предстоит переезжать в 2021 и 2022 годах. Например, в районе Западное Дегунино под реновацию попали 45 пятиэтажек. В новые квартиры там должны переехать 9,5 тысячи жителей. "Отыскать свободные места в плотной жилой застройке непросто. Тем не менее, мы подобрали шесть стартовых площадок, - рассказал Собянин. - На трех из них строительство уже идет". Как уточнил "РГ" генеральный директор Московского фонда реновации Анатолий Константинов, дома сейчас возводятся на Ангарской, Талдомской и Базовской улицах. На последней строится дом почти на 600 квартир, большая часть из них - двухкомнатные. Сюда переедут жители шести пятиэтажек, расположенных рядом, пояснил Константинов. По его словам, восьмисекционный дом высотой в 15-16 этажей планируют сдать весной будущего года. Сейчас строители завершают кладку наружных стен, ведут отделочные работы в подземной части, монтируют внутренние инженерные сети и оконные блоки.

По словам Константинова, жилье строится по московским стандартам реновации, а потому будет сдаваться, как и положено, в чистовой отделке. Во дворе новостройки и на прилегающей территории обустроят детскую и спортивные площадки с безопасным резиновым покрытием, прогулочные зоны, места для парковки автомобилей. Будет и подземная автостоянка на 350 мест. На первых этажах появятся магазины, парикмахерские, кафе. Первое время в одном из помещений будет работать информационный центр, куда будущие новоселы смогут придти за ключами.

В районе, заверил Сергей Собянин, построят и новые социальные объекты. Например, поликлинику на 750 посещений в смену, школу на 650 мест, детский сад на 150 мест. Также возведут торговый центр, физкультурно-оздоровительный комплекс, общественный центр, наземный паркинг и храм. Улицы, добавил мэр, будут благоустроены и озеленены.

Кстати

Программу реновации ветхого жилого фонда Москвы утвердили в августе 2017 года. В нее включили более пяти тысяч домов, а это около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 млн. кв. м. В них проживают около миллиона человек.

Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года. В настоящее время закончено либо идет переселение жителей 128 пятиэтажек в 49 домов-новостроек.