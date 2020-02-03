В понедельник Басманный районный суд столицы приступил к рассмотрению ходатайства следствия о заочном аресте бывшего совладельца группы "Открытие" Бориса Минца, который проходит обвиняемым по делу о растрате 34 миллиардов рублей.

В пятницу Басманный суд заочно избрал меру пресечения сыновьям бизнесмена Дмитрию и Александру, после чего заявил о начале рассмотрения ходатайства в отношении Минца-старшего. Его адвокат Алексей Куприянов попросил отложить заседание, чтобы подготовить более подробные возражения и контраргументы, по этой причине слушание перенесли на понедельник. Вчера, выступая в суде, защитник заявил, что его клиент "на самом деле не похитил из банка ни рубля". По утверждению адвоката, Минц был объявлен в межгосударственный розыск, тогда как обвиняемый не скрывает, что находится в Лондоне. Там же он участвует в других судебных разбирательствах. А до этого жил на Мальте.

Из-за того, что в Англии бизнесмен не получал корреспонденции от следствия, то есть повестки, защита настаивала на незаконности ходатайства об аресте. По заявлению Куприянова, отец и сыновья Минцы не признают вину и считают, что с помощью уголовного дела недоброжелатели пытаются завладеть их имуществом.

Следствие считает, что в 2017 году экс-руководитель банка "Открытие" Евгений Данкевич в сговоре с руководителями двух компаний-заемщиков выкупил облигации этих компаний за 34 миллиарда рублей. Следователи не сомневаются, что Данкевич знал: реальная стоимость этих облигаций вдвое ниже. Вскоре Центробанк взял банк "Открытие" под контроль и начал его финансовое оздоровление.