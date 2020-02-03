Тверской районный суд Москвы принял решение об аресте дилеров компании STForex Романа Ярцева и Евгения Филиппова. Оба фигуранта уголовного дела о хищении миллиарда рублей сбежали от следствия и находятся в международном розыске, поэтому санкция суда выдана на заочный арест.

Адвокаты обвиняемых выступали в суде против заочного ареста своих клиентов, убеждая в их непричастности к мошенничеству. Но суд удовлетворил ходатайства полицейского следователя.

Как сообщил следователь в суде, год назад материалы нескольких расследований о махинациях были объединены в одно уголовное дело. Теперь оно насчитывает 33 преступных эпизода. Оба фигуранта дела обвиняются в участии в преступном сообществе и в особо крупном мошенничестве по части 4 статьи 159 УК.

Следствие считает обвиняемых активными участниками преступной схемы по хищению средств инвесторов. Они работали в компании STForex рядовыми дилерами. Эта компания на рынке с 2014 года, но лицензии не имела. До недавнего времени под арестом находились лишь соучредитель STForex Александр Смирнов, которого следствие считает организатором аферы, и его ближайший помощник Кирилл Остапенко.

Компания обещала легкий заработок и предлагала клиенту сделать начальный взнос в размере около 200 долларов. Затем инвестора уговаривали вносить большие суммы, ссылаясь на успехи других клиентов. Реально же на рынок выводились только крупные сделки, в остальных случаях деньги уходили на счет в Латвии, который якобы принадлежал организации, открывающей доступ инвесторам на валютный рынок. А затем деньги терялись в офшорах.