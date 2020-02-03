Тело мужчины обнаружили у Поклонного креста в Белгороде

Следственным отделом по городу Белгород СУ СКР по региону начата проверка гибели мужчины, труп которого обнаружили утром у Поклонного креста. Смерть вызвала широкий резонанс - погибшего в час пик видели все, кто проезжал по одной из оживленных магистралей.

Как сообщили в СУ СКР по Белгородской области, в настоящее время следователи осматривают место происшествия и устанавливают личность погибшего.

Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства жизни человека и его гибели. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.