Новости

Голикова озвучила принятые против коронавируса меры 11:44
Орнелла Мути поблагодарила россиянку за подарок 11:43
Самым пожилым молодоженом на Ставрополье стал 91-летний мужчина 11:42
Тело мужчины обнаружили у Поклонного креста в Белгороде 11:41
В Башкирии в квартире нашли мертвого юношу и девочку без сознания 11:40
В граничащем с Приамурьем районе КНР у женщины обнаружили коронавирус 11:39
Подавляющее большинство россиян поддерживают социальные поправки в Конституцию 11:32
В Подмосковье 13-летняя девочка умерла во время дня рождения 11:28
При пожаре в жилом доме в Одессе погибли три человека 11:25
Хоакин Феникс получил премию BAFTA и вознегодовал 11:25
В Керчи чиновниц отправили в отставку после скандала с ветеранами 11:24
Эксперт оценил введение новых комбинаций на автомобильных номерах 11:23
ЖСК за год построили в три раза больше жилья, чем в 2018 году 11:21
Мишустин поручил подготовить документы о ввозе лекарств для тяжело больных 11:18
Задержан угонщик, протаранивший Петровку, 38 11:17
На ростовском заводе медицинских масок из-за нагрузки сломались станки 11:16
Вылет рейса Париж-Москва задержался из-за драки пилотов 11:09
В Перми выявили грубые нарушения в сауне, где массово отравились дети 11:06
В Крыму пенсионер на "Ниве" сбил инспектора ГИБДД 11:03
GAC проверил новые минивэн и кроссовер российскими дорогами 11:01
На москвичку, посадившую за руль ребенка, завели уголовное дело 10:55
На Камчатке госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус 10:53
Четырех пассажиров рейса Пекин-Иркутск отправили в инфекционку 10:49
В Москве бармен случайно сломал шею посетителю 10:49
МИД Ирана отреагировал на слова Эрдогана про астанинский формат 10:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
03.02.2020 11:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Тело мужчины обнаружили у Поклонного креста в Белгороде

Текст: Анна Скрипка (Белгород)

Следственным отделом по городу Белгород СУ СКР по региону начата проверка гибели мужчины, труп которого обнаружили утром у Поклонного креста. Смерть вызвала широкий резонанс - погибшего в час пик видели все, кто проезжал по одной из оживленных магистралей.

В Якутии после гибели людей на переправе начали проверку

Как сообщили в СУ СКР по Белгородской области, в настоящее время следователи осматривают место происшествия и устанавливают личность погибшего.

Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства жизни человека и его гибели. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область Белгород

Главное сегодня

Захарова оценила слова президента Эстонии о Тартуском договоре
В России предложили ужесточить наказание за шум ночью
Зеленский назвал слишком маленькой компенсацию Ирана за сбитый Boeing
Торги на биржах Китая начались с обвала котировок
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
Спецрепортаж
Спецрепортаж
Как в Москве встречают самолеты из Китая, где буйствует коронавирус
ЧП
ЧП
Коэффициент аварийности-2019 - одна авиакатастрофа на 2 миллиона рейсов