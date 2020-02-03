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03.02.2020 15:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Костроме накрыли "фабрику" поддельных водительских документов

Текст: Анна Скудаева (Кострома)

Силовики в Костроме раскрыли преступную схему по "штамповке" поддельных документов для кандидатов в водители автобусов. Подложные свидетельства успели получить почти 300 человек. По факту служебного подлога возбуждено уголовное дело.

По версии регионального СК, в 2016-2017 годах должностные лица образовательной организации ФГАОУ ДПО "Костромской ЦППК" вносили в свидетельства о профессии водителя заведомо ложные сведения о прохождении обучения по программе подготовки водителей транспортных средств категории "D" и сдаче квалификационного экзамена для 277 иностранных граждан и одного россиянина.

Фото: iStock
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- Фактически обучение они не проходили, экзамены не сдавали, - сообщили в СК.

Благодаря поддельным сертификатам кандидаты в водители получили права, с которыми могли управлять как небольшими транспортными средствами, используемыми в качестве маршрутных такси, так и огромными туристическими автобусами.

Выявить преступную схему удалось благодаря оперативным разработкам ФСБ.

Пока неизвестно, стали ли обладатели поддельных водительских документов виновниками серьезных ДТП с участием общественного транспорта. В СК убеждены, что допуск необученных людей к управлению автобусами уже привел к серьезному нарушению прав граждан, интересов общества и государства.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 292 УК РФ (Служебный подлог). В образовательном учреждении работают следователи, задача которых - установить имена злоумышленников, штамповавших поддельные водительские документы. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область

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