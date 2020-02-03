В Москве бармен случайно сломал шею посетителю

В центре Москвы 19-летний парень получил серьезные травмы в одном из баров, сообщает агентство "Москва".

Сам инцидент произошел еще 14 декабря, но уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью возбудили только на днях. Несчастный случай произошел, когда бармен-стажер подал посетителю "экстремальный коктейль". Согласно ритуалу его употребления, посетитель надевает шлем, употребляет напиток, а потом получает от бармена кегой по голове. Стажер ударил слишком сильно, и парень получил тяжелые повреждения.

В больнице у пациента диагностировали перелом трех шейных позвонков и ушиб спинного мозга.