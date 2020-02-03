В Москве несчастные случаи на воде стали реже

В столице резко снизились показатели по несчастным случаям на воде. Хорошую статистику привел врио начальника ГУ МЧС России по Москве Сергей Желтов.

Говоря о безопасности на водных объектах Сергей Желтов отметил снижение показателей происшествий на 19 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего же за 2019 год на водных объектах столицы произошло 177 происшествий.

Улучшению статистики поспособствовало то, что возле водоемов и рек стало больше общественных спасательных постов. Расширились и маршруты берегового патрулирования различными добровольческими организациями. Увеличилось и количество привлекаемых общественных спасателей.

А основными причинами несчастных случаев на воде по-прежнему остаются купание в запрещенных местах и в состоянии алкогольного опьянения.

В МЧС также рассказали и о помощи при ДТП, которая сейчас проводится по-новому, в рамках нового совместного Регламента между МЧС, МВД, департаментами здравоохранения, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Москвы. В прошлом году пострадавшим в авариях оказывали помощь более двух тысяч раз.

Кстати, в столичном главке МЧС напомнили, что "телефон доверия" в антикризисном центре работает в круглосуточном режиме. Например, за 2019 год там было обработано около 1200 обращений.