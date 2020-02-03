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03.02.2020 20:01
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

В Москве представят уникальные книги про русскую общину в Марокко

Текст: Константин Волков

В Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына 4 февраля пройдет презентация двух книг об истории русской эмиграции в Марокко. Книги "История русской эмиграции в Марокко в ХХ веке" и "Биографический словарь-справочник русской эмиграции в Марокко в ХХ в." представит известный востоковед-арабист, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Николай Сухов. Он же является автором первой книги и соавтором (вместе с Еленой Суховой) биографического словаря.

Фото: Предоставлено Николаем Суховым

По словам Сухова, "Марокко стало в ХХ веке одним из очагов русской эмиграции за пределами Европы. Заметный след оставили в этой стране все три миграционные волны из России: послереволюционная, послевоенная и современная - гендерная, начавшаяся в 1960-х годах. Так на северо-западе Африки сформировалась часть "Русского мира".

В монографии "История русской эмиграции в Марокко в ХХ веке" сделана попытка отразить процессы формирования русской общины в Марокко в исторической динамике, описать ее основные составляющие, проблемы интеграции эмигрантов из России и СССР в принимающем обществе, возникновение и деятельность их организационных структур. Особое внимание уделено русско-марокканским гуманитарным связям, которые объективно способствовали формированию положительного образа россиян, заложили благоприятную основу для политических, экономических и культурных отношений, развивающихся между двумя странами сегодня.

В основу "Биографического словаря-справочника русской эмиграции в Марокко в ХХ в." легли жизненные истории выходцев из России. Для того, чтобы собрать эти истории, была проведена гигантская исследовательская работа, в основном в архивах Марокко, а также множество интервью с потомками русских, живущих в этой стране по сей день.

Фото: Предоставлено Николаем Суховым

Николай Сухов поясняет о прибытии в Марокко "первой волны" русских после революции в России: "Французская администрация протектората остро нуждалась в специалистах различного профиля. В метрополии и других колониях велась реклама "земли обетованной" в Северной Африке. Межвоенное Марокко отличалось существенным обстоятельством - там была работа, требовавшая не физического труда, а определенной квалификации. Кроме того, беженцам из России оказывал покровительство генеральный резидент Франции в Марокко маршал Лиотэ, который хорошо относился ко всем русским со времен Первой мировой войны".

Следы русской эмиграции "первой волны" в виде храмов, захоронений, архивных документов в местных бюро ЗАГС позволяют определить основные места расселения русских по стране, отмечает Сухов. Первой в списке стоит Касабланка, в которой в рассматриваемый период зарегистрированы около 40 процентов россиян. За ней следует городской конгломерат Рабат-Сале (26 процентов).

Русские жили и работали в ряде других городов Марокко, таких как Марракеш, Мекнес, Фес, Сафи, Агадир, Ужда, Хурибга на каждый из которых приходилось от 1 до 3 процентов "русских марокканцев". "Примечательно, что несколько человек проживали в очень удаленных от побережья поселениях-оазисах Уарзазат и Уэд Зем, расположенных за цепью Атласских гор, - отмечает Сухов. - Анализ архивных материалов показал, что почти 4 процента русских, преимущественно представителей аристократии, компактно жили в загородных домах под Рабатом в двух поселках: Сиди Абдалла - "Устиновка" и Сиди Бу Кнедель - "Марьина роща".

В московской библиотеке им. Некрасова показывают "Запрещенные книги"
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