В Москве продлен "желтый" уровень опасности

Гидрометцентр РФ продлил "желтый" уровень опасности для Москвы и ряда других регионов Центральной России.

Для столичного региона повышенный уровень опасности будет актуален в течение ближайших 36 часов, отмечается на прогностических картах Гидрометцентра. "Желтый" цвет в данном случае обозначает вероятность различных происшествий, связанных с гололедом и ветром. Его скорость местами может достигать 15 метров в секунду.

Ранее столичный Центр организации дорожного движения предупредил водителей об ухудшении погоды.