В Подмосковье 13-летняя девочка умерла во время дня рождения

В Московской области 13-летняя девочка умерла, когда отмечала собственный день рождения.

Застолье проходило в семейном кругу в Подольске, куда девочка с родными приехала к бабушке. Ближе к вечеру ребенок почувствовал себя плохо. Девочка легла на кровать и потеряла сознание. Прибывшие врачи "скорой помощи" констатировали смерть. Никаких признаков насилия эксперты не нашли, причина смерти устанавливается.

В тот же день в Наро-Фоминске скончался 14-летний юноша. Он зашел в магазин и внезапно начал терять сознание. Мальчик сильно ударился головой о пол. "Скорая помощь" повезла ребенка в больницу, но спасти его не удалось. Причину трагедии установят судебно-медицинские эксперты, сообщает KP.Ru.