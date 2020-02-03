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03.02.2020 20:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Взрывной диагноз

Пациент больницы угрожал врачам гранатой
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 22(8076)
Странный способ излечения выбрал пациент городской больницы подмосковного Королева. В полицию позвонила врач больницы и сообщила, что один из больных требует отпустить его домой и при этом угрожает гранатой.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в больницу были срочно вызваны взрывотехники, а медицинский персонал и пациенты эвакуированы. Оперативно прибывшие полицейские задержали "бомбиста". Им оказался ранее судимый 43-летний житель Балашихи. Личные вещи задержанного осмотрели и действительно обнаружили предмет, визуально схожий с гранатой. Полицейские считают, что это муляж, но все же направили его на исследование в экспертно-криминалистический центр.

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Что побудило человека прибегнуть к столь экстравагантному способу выписки из больницы, выясняют следствие и, разумеется, эксперты, которые проверяют его на вменяемость. Диагноз, с которым он лежал, - врачебная тайна. Но независимо от истории его болезни есть предположение, что у больного возникла сильная тяга к алкоголю или наркотикам. Чтобы их добыть, он и решил срочно покинуть больничную койку.

Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ - "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Пока этому больному избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Несмотря на ужесточение законодательства - поправки в УК и УПК РФ, принятые в прошлом году и определяющие наказания за нападения на медицинских работников, такие нападения все равно продолжаются. Блокируются кареты "скорой помощи", врачей этих бригад атакуют неадекватные больные или их друзья, даже собаки. В них стреляли из травматических пистолетов и охотничьих ружей, бросались с ножами и топорами.

Пожар произошел на складе в Подмосковье

Есть случаи, когда медиков избивали прямо в поликлиниках и больницах, а в Саратове изнасиловали женщину-врача, направлявшуюся по вызову к больному. И свежий случай: всего лишь месяц назад в Уфе пьяный пациент воткнул шариковую ручку в глаз врачу за попытку его осмотреть.

Всего же в прошлом году в стране было совершено более 1260 нападений на медицинских работников. К счастью, далеко не все они заканчивались травмами и увечьями. За шесть лет травмы при нападении получили 1226 медиков. Правда, врачи считают, что эта цифра занижена. Нередко медики сами себе оказывают необходимую помощь и не фиксируют побои.

Происшествия Преступления Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Королев

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