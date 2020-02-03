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03.02.2020 12:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вечером в столицу придут морозы

Текст: Ирина Огилько
Фото: Корольков Александр/РГ Фото: Корольков Александр/РГ
Фото: Корольков Александр/РГ

Сегодня днем в столице температура воздуха будет колебаться выше нуля градусов, но уже к вечеру метеорологи прогнозируют устойчивый минус и гололедицу. Подморозить может до -2…-3 градусов, рассказали "РГ" в метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, в ночь на вторник в регионе будет до -5 мороза, в дневные часы 4 февраля - около -2.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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- К пятнице воздух остынет до -8 градусов в дневные часы, а ночью до -13, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Для нынешней зимы это будет очень холодно, но для обычной зимней поры - нормальная погода средней полосы России. Впрочем, помимо морозца в регионе ожидаются и новые снегопады, идти они будут преимущественно в среду и четверг. Но долго холода не простоят, после морозного периода в столицу вновь вернется привычная для аномальной зимы оттепель.

Так, по долгосрочному прогнозу в начале будущей недели днем снова будет слабый плюс, а снежный покров продолжит таять.

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