Задержан угонщик, протаранивший Петровку, 38

Полицейские задержали водителя, который врезался в здание ГУ МВД Москвы на Петровке,38.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, в инциденте участвовал каршеринговый автомобиль. Трое угонщиков уехали на нем из Козицкого переулка. Затем они врезались в шлагбаум и бросили машину. Иномарка, видимо, осталась в режиме Drive: она продолжила движение и врезалась в угол административного здания.

Было возбуждено уголовное дело об угоне. Одного из подозреваемых задержали в Одинцовском районе, им оказался 17-летний местный житель. Розыск соучастников продолжается.