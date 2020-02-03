Замдиректора школы в Иванове обвинили в педофилии

Заместитель директора ивановской школы заключен под стражу по подозрению в педофилии и вовлечении ребенка в распитие спиртного, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное Следственное управление СКР.

По данным следствия, суд на заседании 2 февраля избрал заместителю директора школы меру пресечения в виде заключения под стражу. Педагога задержали 31 января. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 151 УК РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольных напитков, совершенное педагогом) и по части 1 статьи 135 УК РФ (Совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста).

- Еще возбуждено одно дело по части 3 статьи 132 (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего), - говорится в сообщении.

С работы педагог пока не уволен, все документы изъяли следователи.