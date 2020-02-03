Дальневосточный гектар станет доступнее

Программа "Дальневосточный гектар" продолжает расширяться. С февраля бесплатно землю могут получить все жители Дальнего Востока еще в двух регионах - в Бурятии и Забайкалье. У остальных россиян такое право тоже появится в этом году. Но вместе с расширением программы возникают и проблемы, которые не дают людям полностью воспользоваться ее преимуществами. В том числе и взять льготную ипотеку.

В Бурятии и Забайкальском крае программа "Дальневосточный гектар", которая стартовала в 2016 году, начала действовать летом прошлого года (эти регионы только в 2018 году вошли в Дальневосточный федеральный округ - ДФО). И на первом этапе брать землю здесь могли лишь местные жители, чем они активно и пользовались. На бесплатных наделах начали строить дома, создавать сельскохозяйственные предприятия, развивать туристические проекты. Сейчас в Бурятии и Забайкалье наступил второй этап программы.

Потом будет третий, когда бесплатный гектар станет доступен всем россиянам, независимо от места регистрации. В других регионах ДФО уже есть такие примеры. Два года назад москвич стал хозяином острова в Амурском лимане, что в Хабаровском крае. Он легко осуществил задуманное, ведь островок Чакмут занимает всего три гектара.

Вдохновившись историей Робинзона Крузо, хозяин острова решил организовать туристический центр для любителей активного отдыха и устраивать квесты. И хотя проект пока требует вложений и доработки, первых "робинзонов" москвич уже принял.

Территория Дальнего Востока - 6,9 миллиона квадратных километров, больше 40 процентов всей России. Но это не значит, что выбор земли для "гектара" не ограничен. Нельзя претендовать, например, на земли заповедников, нацпарков, защитные леса.

В каждом регионе еще выделяют свои зоны "нельзя". "Правительство Бурятии включило туда Северобайкальск, Улан-Удэ и двадцатикилометровую (буферную) зону вокруг него, территории сакральных объектов, зоны экономического благоприятствования и лечебно-оздоровительные местности, - перечисляет глава республики Алексей Цыденов. - Исключили Центральную экологическую зону Байкала". В Забайкалье к запретным землям отнесли Читу, территории объектов культурного наследия, археологических памятников. Больше всего зон "нельзя" в северных районах, где живут коренные народы. Хватило оставшегося, чтобы обеспечить интерес к проекту? Вполне. В Забайкалье землю уже получили 1930 человек, в Бурятия - 1206.

Иван Галецкий решил восстановить заброшенную ферму в Бурятии. "Хочу организовать замкнутый цикл - выращивать кроликов и овощи. Часть овощей буду поставлять на рынок республики, а часть пойдет на корм кроликам", - рассказал "РГ" Галецкий. А житель Улан-Удэ Олег Очиров задумал создать туристический центр у Гусиного озера. Читинец Юрий Поликутин взял участок у лесом, чтобы построить дом, разводить цесарок и пони для ребенка. Супруги-забайкальцы Владимир и Елизавета Мариняк тоже мечтают обзавестись родовым гнездом.

Принять такое взвешенное решение для начинающего гектарщика очень важно. Ведь если участок будет выбран неудачно и освоить его не получится, землю придется вернуть. И право на получение "гектара" будет утрачено навсегда.

По закону земля людям дается на пять лет. За первый год надо определиться с видом ее использования. Спустя три года после оформления договора в течение трех месяцев нужно сообщить о своей деятельности, подав декларацию. Еще через два года - отчитаться повторно. Если "гектар" освоен, его можно оформить в собственность или в аренду. Однако часто люди просто не понимают, как отчитываться перед государством о своей работе. Об этом "РГ" сообщил начальник отдела по работе с уполномоченными органами по проекту "Дальневосточный гектар" Министерства имущественных отношений Хабаровского края Андрей Примак. "На встречах, - рассказал он, - которые мы проводили, и "гектарщики", и представители власти спрашивали: "А что писать в графе"?". Писать правду! Кто-то обкосил участок, кто-то забор поставил, электричество подвел, картошку сажает или сою. Что реально сделано, то и надо писать".

Сведения, указанные в декларации, не проверяются. Важен сам факт ее подачи. Если документ не поступил вовремя, Росреестр проведет внеплановую проверку. Можешь что-то предъявить проверяющим? Считай, отделался легким испугом. Не осваиваешь землю или используешь ее не по назначению? Получишь предписание об устранении нарушений. Не справился и с этим? Готовься выплачивать штраф.

Нужны поправки в закон, чтобы все, кто уже получил бесплатно землю на Дальнем Востоке, могли взять ипотеку на строительство дома под 2 процента

В теории все просто. На деле приходится сталкиваться с проблемами. Вот делать тем, кто, поддавшись ажиотажу зимой "ткнул пальцем" на карте, а весной обнаружил, что здесь нельзя заниматься тем, чем хочется. Планировал строить дом, а выбрал затапливаемую зону. Хотел заняться сельским хозяйством, а земля не плодородна. Приходится отказываться.

Другой пример - коллективные заявки (до десяти человек), когда люди собираются совместно осваивать большую территорию. Все этапы в течение пяти лет такая группа должна проходить вместе. Но уже были случаи, когда часть активистов исчезала, а оставшиеся не могли ни отказаться от своих участков, ни продолжить с ними работать, забрав еще и землю "отказников". Такой расклад законом не предусмотрен.

В декабре 2019 года для получателей "дальневосточного гектара" начала действовать особая льгота - возможность взять ипотеку под два процента на строительство дома. И после этого возникла новая проблема. Не все желающие смогли получить такой кредит. Те, кто уже взял гектар и выбрал для него вид использования, не подразумевающий жилищное строительство, сейчас не могут ни изменить назначение своей земли, ни отказаться от нее и получить надел повторно. Гектарщики мечтают о том, чтобы в закон внесли изменение, которое поможет решить эту проблему. И, возможно, к их просьбам прислушаются, ведь знаковые поправки в закон уже вносили.

Они коснулись правил оформления земли в собственность. Раньше те, кто хотел продать или подарить построенный на участке дом до окончания пятилетнего срока пользования, были вынуждены отказываться от "гектара" и покупать его. В прошлом году оформлять права на землю разрешили досрочно.

Предложение

Ближе к городу - лучше

Сергей Ховрат, гендиректор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике:

- Статистика подтверждает, что граждане предпочитают брать участки вблизи крупных населенных пунктов с ориентиром на развитую инфраструктуру, чтобы строить себе жилье и реализовывать предпринимательские инициативы.

Вокруг столицы Забайкалья нет буферной зоны. И желающие смогли брать землю в получасе езды от центра города, что вызвало интенсивный спрос. Мы предлагаем учитывать этот опыт в развитии программы "Дальневосточный гектар" и сокращать буферные зоны.

Статистика

С 2016 года "дальневосточный гектар" получили более 77 тысяч человек. В Бурятии первые полгода землю брали в основном для занятия сельским хозяйством - 46 процентов участков. Для строительства жилья - 43 процента, для туристических проектов - 3 процента. Остальные - для ведения разного бизнеса. В Забайкалье популярными были участки для жилищного строительства.