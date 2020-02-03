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03.02.2020 15:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Коты и шоколадки: МВД Якутии покорило соцсети милыми новостями

Текст: Екатерина Призова
Фото: instagram.com/mvd_yakutia Фото: instagram.com/mvd_yakutia
Фото: instagram.com/mvd_yakutia

Микроблог якутской полиции за рекордно короткий срок обзавелся тремя тысячами подписчиков. А все потому, что стражи порядка публикуют в нем не сухие отчеты о проделанной работе, а трогательные истории о том, как помогают гражданам.

Ведет блог в Twitter пресс-служба МВД Якутии. Проект "Дежурка" создан для того, чтобы показать работу дежурной части Якутска изнутри.

Фото: iStock
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"Напоминаем, что все опубликованные сообщения реальны. Когда вызов поступает на пульт "02", мы его обязаны принять и обслужить. Как видите, в нашем городке много чего происходит", - говорится в одном из постов.

Случаи бывает практически комичные. Так, в Строительном округе аноним сообщил о подозрительном предмете в подъезде. Участковый обнаружил на месте шоколадку. Звонившего вычислили: этим человеком оказалась бабушка, с ней провели профилактическую беседу.

Вообще пенсионерки регулярно оказываются причиной вызова. Так в поселке Жатай к мужчине без стука зашла пожилая женщина. Оказалось, что бабушка ошиблась дверью. Полицейский помог ей найти сына, довел до квартиры.

Ну и какой же блог без истинных звезд интернета - котиков! "Пригород: поздно ночью поступил вызов. Громко мяукает кошка в подъезде, не дает спать. Из Сайсарского округа направили ППС. По приезду была обнаружена кошка. Успокоилась. Кто-то накормил", - отчитались в МВД.

Конечно, случаи бывают и вполне серьезные. Например, в дежурную часть за помощью обратился иностранец, не говорящий по-русски. Оказалось, он из Англии, заблудился и замерз. Мужчину проводили до дома.

Между тем

В Instagram якутские полицейские тоже выкладывают позитивные посты и фото. Тут, например, запустили снежный флешмоб: сотрудники органов публикуют свои снимки, сделанные в морозную погоду (в регионе бывает до 46-50 градусов со знаком минус). А еще делятся информацией о близких и коллегах, поздравляют с памятными датами, рассказывают о работе.

Общество СМИ и соцсети Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск

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