Коты и шоколадки: МВД Якутии покорило соцсети милыми новостями

Микроблог якутской полиции за рекордно короткий срок обзавелся тремя тысячами подписчиков. А все потому, что стражи порядка публикуют в нем не сухие отчеты о проделанной работе, а трогательные истории о том, как помогают гражданам.

Промышленный округ: поступило сообщение о краже сотового. Выехал СОГ. Следственные мероприятия проведены в полном объёме. Через час перезвонила заявительница. Нашла сотовый внутри своего сапога. — МВД Якутии (@police_mvd14) January 29, 2020

Ведет блог в Twitter пресс-служба МВД Якутии. Проект "Дежурка" создан для того, чтобы показать работу дежурной части Якутска изнутри.

"Напоминаем, что все опубликованные сообщения реальны. Когда вызов поступает на пульт "02", мы его обязаны принять и обслужить. Как видите, в нашем городке много чего происходит", - говорится в одном из постов.

Случаи бывает практически комичные. Так, в Строительном округе аноним сообщил о подозрительном предмете в подъезде. Участковый обнаружил на месте шоколадку. Звонившего вычислили: этим человеком оказалась бабушка, с ней провели профилактическую беседу.

Сайсарский округ: продавец заявила о краже выручки. Выехал СОГ. Выяснилось, что деньги никуда не пропали. Другой продавец спрятал их под клавиатуру, потому что раньше ушёл со смены. — МВД Якутии (@police_mvd14) January 28, 2020

Вообще пенсионерки регулярно оказываются причиной вызова. Так в поселке Жатай к мужчине без стука зашла пожилая женщина. Оказалось, что бабушка ошиблась дверью. Полицейский помог ей найти сына, довел до квартиры.

Ну и какой же блог без истинных звезд интернета - котиков! "Пригород: поздно ночью поступил вызов. Громко мяукает кошка в подъезде, не дает спать. Из Сайсарского округа направили ППС. По приезду была обнаружена кошка. Успокоилась. Кто-то накормил", - отчитались в МВД.

Конечно, случаи бывают и вполне серьезные. Например, в дежурную часть за помощью обратился иностранец, не говорящий по-русски. Оказалось, он из Англии, заблудился и замерз. Мужчину проводили до дома.

Между тем

В Instagram якутские полицейские тоже выкладывают позитивные посты и фото. Тут, например, запустили снежный флешмоб: сотрудники органов публикуют свои снимки, сделанные в морозную погоду (в регионе бывает до 46-50 градусов со знаком минус). А еще делятся информацией о близких и коллегах, поздравляют с памятными датами, рассказывают о работе.