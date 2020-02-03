В Чите начали дезинфицировать общественный транспорт

Троллейбусы в Чите теперь дважды в день проходят дезинфекцию. Утром и во время обеденного перерыва. Такая мера направлена на профилактику ОРВИ, гриппа и других сезонных заболеваний. Об этом сообщили на сайте правительства Забайкальского края.

С эпидемией китайского коронавируса эта мера не связана. Глава городского троллейбусного управления Денис Ишенин рассказал, что такую профилактику всегда проводят в общественном транспорте в период эпидемии простудных заболеваний.

- Обработка троллейбусов проводится ежегодно. Запас обрабатывающих материалов формируем заранее, - заявил Ишенин.

Поручни, сиденья, панели и стекла протирают хлорсодержащими средствами.

Правительство Забайкалья поручило минстрою организовать такую работу и в автобусах межрегиональных и межмуниципальных маршрутов.