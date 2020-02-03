В Хабаровском крае из-за закрытия границы с КНР выросли цены на овощи

За последние несколько дней цены на овощи в Хабаровском крае резко взлетели. Килограмм помидоров или огурцов кое-где продают уже за 300-350 рублей, сладкого перца - за 450. Помимо этого китайская сельхозпродукция стала исчезать со складов. Причиной дефицита явилось закрытие пункта пропуска через границу Покровка - Жаохэ из-за коронавируса.

Ситуацию обсудили на совещании в правительстве региона. Губернатор Сергей Фургал потребовал не допустить необоснованного роста цен и поручил представителям регионального минсельхоза обратиться в антимонопольную службу.

- В связи с тем, что граница с Китаем закрыта, я попрошу вас обратиться в ФАС и согласовать с ними план действий, - сказал Фургал.

Заместитель председателя правительства края - министр сельского хозяйства Александр Шкурин пояснил, что будут заключены договоры с новыми поставщиками.

- Сейчас идем на то, чтобы заключить договоры с другими поставщиками. Половина наших торговых предприятий работает с Турцией по поставке фруктов, мы с ними переговорили, они будут везти и овощи, - заявил он.

Ожидается, что продукция от новых продавцов поступит в край до 9 февраля. А вот дефицита картофеля, капусты, моркови, лука и свеклы, по оценке минсельхоза, возникнуть не должно. Их выращивают в крае и соседних регионах в достаточных объемах.

Тем временем

Похожая ситуация с ростом цен на овощи и их дефицитом возникла в соседних Приморье, ЕАО, Амурской области. В некоторых торговых точках Благовещенска, к примеру, в одни руки продают не более одного килограмма помидоров и перца.