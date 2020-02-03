В Хабаровском крае у военнослужащих появился "умный дом"

Под Хабаровском, в селе Князе-Волконском, сдали казарму для военнослужащих, оснащенную элементами системы "умный дом".

Здание в три этажа рассчитано для проживания 400 солдат мотострелкового соединения ВВО, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу округа. В казармах - новые кровати, комнаты отдыха и психологической разгрузки, имеется тренажерный зал.

На каждом этаже есть прачечные с автоматическими стиральными машинами. Комнаты оснащены системой вентиляции, водоснабжения, отопления, энергосбережения, пожарной и охранной сигнализацией, выведенными на пульт дежурного. Помимо этого, в казарме автоматически сохраняется нужный баланс температуры и влажности.