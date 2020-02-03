В Якутии выпустили в продажу дополнительную партию медицинских масок

В Якутии предприятие "Сахафармация" дополнительно выпустило в продажу более 83 тысяч медицинских масок.

Медицинские маски жители Якутска стали массово раскупать на волне слухов о выявлении в городе случаев заражения коронавирусом. Однако, как сообщили в региональном минздраве, распространяемые в соцсетях сведения не соответствуют действительности.

"Санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике находится на особом контроле министерства здравоохранения и Роспотребнадзора. На сегодня случаев заболевания коронавирусом в Якутске не выявлено", - подчеркнуто в сообщении.

В минздраве отмечают, что нет причин для беспокойства и по поводу медицинских масок. Они в продаже есть.