В минздраве Забайкалья рассказали о состоянии больного коронавирусом

Министр здравоохранения Забайкальского края Валерий Кожевников лично пообщался с гражданином Китая, проходящим лечение от коронавируса, его женой и дочерью, сообщает портал регионального правительства.

"Пациент выразил благодарность медработникам стационара. Его состояние удовлетворительное, хотя остаточные явления в виде кашля еще есть. Я осмотрел больного, легкие чистые. Проведено организационное совещание с медперсоналом, даны рекомендации по лечению. В том числе, установить в палате увлажнитель воздуха", - рассказал Валерий Кожевников.

Члены его семьи, которые находились в близком контакте с заболевшим, также изолированы и находятся под наблюдение инфекционистов. Результаты их анализов пока не пришли из исследовательского центра Новосибирска.

Глава ведомства также проверил запас в инфекционной больнице лекарств и изделий медицинского назначения. Коечный фонд рассчитан на 210 пациентов. В связи с подъемом сезонных вирусных заболеваний, больница заполнена, однако все необходимое есть в полном объеме.