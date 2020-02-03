В граничащем с Приамурьем районе КНР у женщины обнаружили коронавирус

В уезде Суньу городского округа Хэйхэ, расположенного напротив Благовещенска, выявлен случай заболевания коронавирусом.

Официальное письмо от китайской стороны было получено в воскресенье министерством экономического развития и внешнеэкономических связей Амурской области, сообщается на сайте правительства региона.

Инфекционное заболевание отмечается у женщины 69 лет. После подтверждения заболевания в уезде Суньу были применены меры по изоляции и оказанию экстренной помощи к заболевшей и всем контактировавшим с ней гражданам, на данный момент результаты их проб отрицательные.

Уезд Суньу находится более чем в 100 км от столицы Приамурья. Всего в провинции Хэйлунцзян зарегистрировано 118 случаев заболевания новой инфекцией.