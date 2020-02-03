Все больше россиян ищут дополнительный заработок

Попытки граждан России улучшить собственное благосостояние одномоментно с благосостоянием родной страны в современной российской истории предпринимались не однажды. Но как-то не срасталось. То война, то перестройка, то инстинкт самосохранения: не жили богато, нечего и начинать... Так что проблема хронического безденежья во многих российских семьях как была, так и остается.

По данным опроса, проведенного Финансовым университетом при правительстве РФ, для обеспечения достойного уровня жизни россиянам нужно зарабатывать в среднем 66 тысяч рублей в месяц. Самые высокие цифры желаемой зарплаты у жителей Москвы - 100 тысяч рублей, у жителей Санкт-Петербурга и крупных подмосковных городов - 91 тысяча рублей. И немало людей, которые стараются этой желаемой цели достичь. Они перестали ждать повышения финансового благосостояния от начальства и пытаются найти дополнительный заработок.

К примеру, в Пензенской области, как сообщает "Пензенская правда", кто-то за небольшую плату шьет на заказ одежду, кто-то освоил "фирменную" упаковку и работает на небольшую фабрику по соседству с домом. Но главное подспорье для многих семей - ягоды, овощи и фрукты с собственного сада-огорода. Так и семья кормится всю зиму, и другим достается - выносят на продажу.

Но это скорее не бизнес, а так себе, подножный корм... Поэтому многие, как, скажем, Виктор Синельников, стараются подработку совместить с основной работой. По профессии он экономист. Работа требует постоянного присутствия в офисе. Зато дома есть компьютер с интернетом. Виктор зарегистрировался на специальной онлайн-бирже и начал искать. Оказалось, что заказчики готовы платить за самую разную разовую работу. Попадались и совсем смешные заказы. Например, дизайн индивидуальных татуировок и даже "помощь в ранних утренних подъемах".

- Средний чек на подобной бирже - примерно 300-350 рублей. Мне удалось найти подходящий вариант - начал вести в соцсети страничку крупного московского торгового центра, за это сегодня неплохо платят. Мой дополнительный доход равен двум третьим от основного заработка. В день трачу на подработку 2-3 часа в общей сложности, - объясняет Виктор.

Хочешь повысить свой достаток - не мечтай, а действуй

А Александра Бувинкова подработка просто выручила в кризисное время.

- Я много лет работал торговым представителем , - говорит Александр. - Решил попробовать себя еще и в роли риелтора. С людьми мне общаться несложно, город знаю как свои пять пальцев. Взяли меня на стажировку в одно крупное агентство. За несколько месяцев прошел курсы обучения, тренинги. Потом пошли первые сделки. А перед Новым годом узнаю, что на основной работе попадаю под сокращение. Но это уже было не страшно.

Местные власти все чаще стараются оказывать услуги всем желающим найти и работу, и собственное дело. Так, в Хабаровске недавно открылся центр "Мой бизнес". "Здесь можно получить любую поддержку, подробно узнать, как оформить документы, получить азы нового дела", - рассказывает директор проекта Антонина Потапова. Так что сейчас настало время не ожиданий, а действий.