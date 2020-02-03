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03.02.2020 12:16
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Эксперты раскритиковали предложение приблизить парковки к берегам водоемов

Текст: Владислав Куликов
Госдума собирает отзывы на проект поправок в Водный кодекс, предлагающий сократить до 50 метров запретную зону для автомобилистов вдоль берегов. Иными словами, автотуристы смогут подъезжать ближе к берегу, не боясь штрафов. Сегодня автотурист не вправе подъехать к морю, реке или озеру ближе, чем на 200 метров. Инициатива, внесенная в Госдуму Законодательным собранием Оренбургской области, вызвала широкие споры в среде и юристов, и экологов, и просто любителей автотуризма. На взгляд адвокатов бюро "Сикайло, Ромахова и партнеры" Алексея Сикайло и Светланы Ромаховой, сторонники предложения не просчитали возможный экологический вред.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Часто ли непосредственно вы выезжаете на природу на машине, где паркуетесь, какие возникают проблемы?

Алексей Сикайло: Последнее время не часто. Надо сказать, что уже длительное время в средней полосе России довольно серьезными темпами, как мне представляется, происходит сдвиг в сторону "цивилизованного" туристического отдыха. Такого, который позволит не причинять ущерб окружающей природной среде.

Светлана Ромахова: Полагаю, что большинство взрослого населения осознает необходимость сохранения уникальной экосферы нашей страны. Поэтому не редкость увидеть на трассах припаркованные автомобили в местах организованных стоянок. Хотя большинство таких стоянок по внешнему виду и содержанию не сильно отличаются от тех, что мы помним еще с советских времен, поэтому хотелось бы, чтобы и в этом направлении постепенно началось движение, соответствующее требованиям 21 века.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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- Как в целом относитесь к предложению сократить зону запрета?

Алексей Сикайло: Думаю, что принятие предложения нанесет серьезный вред экологии. Вообще, крайне негативное у меня сложилось отношение к предложенному проекту. Более того, совершенно не ясна мотивация Заксобрания Оренбургской области в части продвижения идеи о сокращении водоохраной зоны. В Пояснительной записке к Проекту указывается, что "в пределах 200 метров практически отсутствуют специально оборудованные места, имеющие твердое покрытие". А что в пределах 50 метров от берега такие места имеются в огромном количестве? Оренбургская область имеет на своей территории значительное количество разного объема рек и озер. И время от времени в средствах массовой информации появляются репортажи о гибели рыб и иных речных обитателей, засорении водных объектов отходами производств. Неслучайно, думаю, Оренбургская область вошла в число участников Всероссийского экологического марафона "Вода России", проведенного в рамках нацпроекта "Экология". Именно в ходе этого экологического мероприятия производилось очищение береговой зоны водных объектов.

Светлана Ромахова: Не могу согласиться, что 200-метровая водоохранная зона снижает доступность водных объектов для граждан, наличие транспортных средств практически уже на берегу (50 метров - это крайне мало, это практически уже на пляже может стоять транспортное средство) доступность "берегового" отдыха не повысит, а лишь приведет к лишнему загрязнению водных объектов и перечеркнет уже осуществленные в рамках нацпроекта действия.

- В целом есть ли какие-то проблемы с автотуризмом на природе?

Алексей Сикайло: Каждый вид путешествия имеет свои прелести, трудности и преимущества. Автотуризм отличает большая скорость перемещения между остановками и стоянками, независимость от погодных условий, возможность самостоятельного формирования времени отдыха, а также самостоятельного определения необходимого для полноценного отдыха уровня комфорта. В то же время автотуризм требует длительной и тщательной подготовки к путешествию, может проходить лишь по дорогам, преодолеваемым данным типом транспортного средства, возлагает на участников дополнительные обязанности не только с целью безопасности участников путешествия и окружающих, но и определенные требования к сохранению экологии. Скорее всего, в нашей стране имеется огромный пространственный потенциал для автотуризма, но инфраструктурные сложности стоят на пути его дальнейшего развития. Но в любом случае, снятие экологических запретов не будет способствовать развитию такого вида туризма.

Фото: Теро Такало-Эскола
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- Человек едет на машине на пикник. Что разрешено, что запрещено (помимо ограничений на парковку возле водоемов)?

Светлана Ромахова: Необходимо прежде всего четко представлять, где собираетесь этот пикник проводить, какой статус имеет данная территория. На некоторые территории въезд на транспортном средстве ограничен, что обозначается специальными предупредительными информационными знаками. К таким особо охраняемым территориям отнесены государственные природные и национальные парки, природные заповедники, дендрологические и ботанические сады. На таких территориях лучше не только не передвигаться на транспортных средствах, но и не проводить пикников, а наслаждаться красотой окружающей природы. А пикник лучше организовать в предназначенном для такого мероприятия месте.

Алексей Сикайло: Действующее законодательство РФ устанавливает, что граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов. Никто не может быть ограничен в праве пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. Главное при этом - не забывать о необходимости беречь и сохранять природу нашей Родины.

Материал о законопроекте читайте в одном из ближайших номеров РГ

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