Четырех пассажиров рейса Пекин-Иркутск отправили в инфекционку

В Иркутске госпитализировали в областную инфекционную больницу четырех пассажиров самолета, прибывшего сегодня из Пекина.

Как сообщается на сайте регионального правительства, во время осмотра, который проводили на борту специалисты санитарно-карантинного контроля Роспотребнадзора, выяснилось, что у прилетевших высокая температура. Их, а также людей, с которыми они контактировали, изолировали и взяли анализы на выявление коронавируса.

В краевом минздраве предполагают, что пассажиры, вероятнее всего, просто простужены и подозрение на инфекцию не подтвердится.

В Китае выявили 17,2 тысячи случаев заражения новым вирусом, 361 человек скончался.