Скончался известный новосибирский скульптор Арам Григорян

Арам Григорян во время работы в мастерской. 1993 год. Фото: Зинин Владимир/ ТАСС

На 63-м году жизни скончался известный новосибирский скульптор, член Российской академии художеств Арам Григорян. Как рассказали "РГ" в Национально-культурной автономии армян Новосибирской области, время и место прощания с художником пока не известно, не исключено, что он будет похоронен на родине.

Арам Григорян родился 30 июня 1957 года в Ереване, в 1985 году окончил Московский художественный институт и переехал в Новосибирск. Участвовал во многих выставках, в том числе зарубежных. Работы новосибирского скульптора можно увидеть в музеях не только России и Армении, но и Греции, Германии, Чехии, США.

Сам мастер одним из любимых направлений творчества называл портрет и создал, в частности, скульптурные портреты индийского поэта и философа Шри Ауробиндо Гхоша, академика РАХ Эдуарда Дробицкого, голливудского актера и режиссера Клинта Иствуда.

В Новосибирске установлен созданный Арамом Григоряном памятник архитектору Андрею Крячкову. Кроме того, Арам Григорян - автор памятного знака, символизирующего дружбу армянского и русского народов (он находится в Первомайском сквере Новосибирска).