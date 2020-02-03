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03.02.2020 10:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Скончался известный новосибирский скульптор Арам Григорян

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Арам Григорян во время работы в мастерской. 1993 год. Фото: Зинин Владимир/ ТАСС Арам Григорян во время работы в мастерской. 1993 год. Фото: Зинин Владимир/ ТАСС
Арам Григорян во время работы в мастерской. 1993 год. Фото: Зинин Владимир/ ТАСС

На 63-м году жизни скончался известный новосибирский скульптор, член Российской академии художеств Арам Григорян. Как рассказали "РГ" в Национально-культурной автономии армян Новосибирской области, время и место прощания с художником пока не известно, не исключено, что он будет похоронен на родине.

Арам Григорян родился 30 июня 1957 года в Ереване, в 1985 году окончил Московский художественный институт и переехал в Новосибирск. Участвовал во многих выставках, в том числе зарубежных. Работы новосибирского скульптора можно увидеть в музеях не только России и Армении, но и Греции, Германии, Чехии, США.

Сам мастер одним из любимых направлений творчества называл портрет и создал, в частности, скульптурные портреты индийского поэта и философа Шри Ауробиндо Гхоша, академика РАХ Эдуарда Дробицкого, голливудского актера и режиссера Клинта Иствуда.

В Новосибирске установлен созданный Арамом Григоряном памятник архитектору Андрею Крячкову. Кроме того, Арам Григорян - автор памятного знака, символизирующего дружбу армянского и русского народов (он находится в Первомайском сквере Новосибирска).

Общество Утраты Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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