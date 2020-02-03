В Барнауле студент-медик спас женщину с перерезанным горлом

В Барнауле пьяные посиделки едва не кончились убийством: женщине перерезали горло. На помощь пришел студент Алтайского медуниверситета, которому удалось остановить кровь и спасти пострадавшую.

Очевидцы этого происшествия рассказали на странице "Инцидент Барнаул" Вконтакте, что накануне в одной из квартир дома на улице Ярных, 25 компания распивала спиртные напитки. Около 21.00 вспыхнула ссора, и мужчина накинулся на женщину с ножом.

Участники застолья стали звать на помощь. Откликнулся парень по имени Давлат, находившийся в квартире по соседству. Он оказал пострадавшей первую помощь, пережав артерию. Еще до приезда скорой ему удалось остановить кровь, тем самым он спас женщине жизнь. Прибывшие на место ЧП медики отвезли ее в больницу.

Как уточнили РИА Новости в региональном минздраве, героя зовут Давлатбек Шарипов, он студент Алтайского государственного медицинского университета.