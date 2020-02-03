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03.02.2020 17:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Барнауле студент-медик спас женщину с перерезанным горлом

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

В Барнауле пьяные посиделки едва не кончились убийством: женщине перерезали горло. На помощь пришел студент Алтайского медуниверситета, которому удалось остановить кровь и спасти пострадавшую.

Фото: iStock
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Очевидцы этого происшествия рассказали на странице "Инцидент Барнаул" Вконтакте, что накануне в одной из квартир дома на улице Ярных, 25 компания распивала спиртные напитки. Около 21.00 вспыхнула ссора, и мужчина накинулся на женщину с ножом.

Участники застолья стали звать на помощь. Откликнулся парень по имени Давлат, находившийся в квартире по соседству. Он оказал пострадавшей первую помощь, пережав артерию. Еще до приезда скорой ему удалось остановить кровь, тем самым он спас женщине жизнь. Прибывшие на место ЧП медики отвезли ее в больницу.

Как уточнили РИА Новости в региональном минздраве, героя зовут Давлатбек Шарипов, он студент Алтайского государственного медицинского университета.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул

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