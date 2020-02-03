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03.02.2020 20:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Кража по случаю

Женщину осудили за утаивание найденных денег
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 22(8076)
В Красноярском крае суд признал виновной в краже женщину, забравшую из банкомата чужие деньги.

Происшествие случилось в Иланском районе: некая П. обнаружила в лотке банкомата, установленного в аптеке, шесть тысяч рублей. Банкомат не имел функции возврата снятых, но не забранных клиентом денег.

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Настоящая хозяйка денег - женщина преклонного возраста - проявила рассеянность. Такое может с каждым случиться. Но забыть свои деньги в банкомате вовсе не означает подарить их кому-то находчивому.

Тот, кто увидит их, обязан вернуть. Так положено и по закону, и по совести. Однако многие почему-то так не считают.

Гражданка П., видимо, решила, что ей улыбнулась удача, и ушла с деньгами. Между тем бабушка, забывшая рублики в банкомате, находилась тут же, в аптеке. Найти ее не составляло труда, достаточно было крикнуть: "товарищи, кто забыл деньги?" Вместо этого П. ушла из аптеки.

Тем не менее для бабушки история имела счастливый конец. Хозяйка карты опомнилась, стукнула себя по лбу и вернулась к банкомату, а когда не увидела там денег, подняла тревогу.

"В ходе проверки по заявлению потерпевшей сотрудники полиции установили человека, забравшего оставленные деньги", рассказывают в Красноярском краевом суде.

Хозяйка забыла деньги в лотке банкомата, но это не значит, что любой желающий в праве их взять

На тот момент, когда к ней пришли люди в форме, гражданка П. уже успела потратить часть присвоенных (по ее версии, найденных) денег. Но вернуть, конечно, пришлось полностью всю сумму, так что хозяйка карты в итоге ничего не потеряла в рублях. Только потратила какую-то часть нервов.

На суде П. попыталась доказать, что не бежала стремглав из аптеки, а, наоборот, честно попыталась найти хозяина денег, да, мол, "не повезло".

"В свою защиту осужденная П. пояснила, что давала объявления о найденных деньгах, и при выходе из аптеки спросила у мужчины, не терял ли он свои деньги. Этого же мужчину она нашла по объявлению и привлекла в качестве свидетеля своей попытки найти хозяина оставленных в банкомате средств", сообщают в Красноярском краевом суде.

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Свидетель ей не помог. Суд не зачел действия женщины как добросовестную попытку вернуть деньги. Хотела бы вернуть по-настоящему, нашла бы, как это сделать. А так было похоже, что она спросила у человека на улице, скорее, для проформы. Возможно, хотела перестраховаться: вдруг входящий в аптеку мужчина был тем самым хозяином, что забыл деньги и вернулся за ними. Тогда бы он и вправду мог поднять шум до того, как П. уйдет на достаточное расстояние.

Впрочем, это только версия. Как бы то ни было, суд не признал поведение П. достаточно честным, чтобы избежать обвинительного приговора.

"Суды обеих инстанций расценили доводы осужденной как стремление скрыть корыстный умысел в случае обнаружения и завладения денежными средствами, ведь ни в банк, ни в полицию осужденная так и не сообщила", подчеркивают в краевом суде. П. признали виновной в краже и назначили штраф в 5 тысяч рублей.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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