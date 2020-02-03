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03.02.2020 11:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Самым пожилым молодоженом на Ставрополье стал 91-летний мужчина

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Управление ЗАГСа по Ставропольскому краю сегодня подвело итоги работы за 2019 год. Оказалось, что даже преклонный возраст не помеха для вступления в брак. Например, самому пожилому жениху в регионе исполнился 91 год, а невесте 88.

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"Самым молодым жениху и невесте всего по 16 лет - минимальный разрешенный возраст для вступления в брак при согласии родителей", - рассказали в пресс-службе управления ЗАГС региона.

По данным ведомства, в крае за минувший год было создано 15 615 семей, больше 13 тысяч из них - это первый брак. Но немало браков и распалось - больше десяти тысяч. Как выяснилось, примерно один процент от всех свадеб на Ставрополье произошел с иностранными гражданами. География весьма широкая - представлены все континенты, кроме Австралии, а вот карта Европы "закрыта" почти полностью. Большинство иностранцев - представители стран СНГ и других ближайших соседей.

Почти 150 пар в Ставропольском крае отметили в прошлом году 50-летний юбилей совместной жизни. Традиционно больше всего браков заключили в крупных городах региона - Ставрополе, Буденновске, Невинномысске и курортных городах Кавказских Минеральных Вод.

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