Самым пожилым молодоженом на Ставрополье стал 91-летний мужчина

Управление ЗАГСа по Ставропольскому краю сегодня подвело итоги работы за 2019 год. Оказалось, что даже преклонный возраст не помеха для вступления в брак. Например, самому пожилому жениху в регионе исполнился 91 год, а невесте 88.

"Самым молодым жениху и невесте всего по 16 лет - минимальный разрешенный возраст для вступления в брак при согласии родителей", - рассказали в пресс-службе управления ЗАГС региона.

По данным ведомства, в крае за минувший год было создано 15 615 семей, больше 13 тысяч из них - это первый брак. Но немало браков и распалось - больше десяти тысяч. Как выяснилось, примерно один процент от всех свадеб на Ставрополье произошел с иностранными гражданами. География весьма широкая - представлены все континенты, кроме Австралии, а вот карта Европы "закрыта" почти полностью. Большинство иностранцев - представители стран СНГ и других ближайших соседей.

Почти 150 пар в Ставропольском крае отметили в прошлом году 50-летний юбилей совместной жизни. Традиционно больше всего браков заключили в крупных городах региона - Ставрополе, Буденновске, Невинномысске и курортных городах Кавказских Минеральных Вод.