В Дагестане "черные копатели" разграбили город-крепость IX века

В Кизилюртовском районе Дагестана "черные копатели" разграбили Бавтугайское городище - город-крепость IX века. Инцидент произошел возле села Старый Бавтугай, рассказали "РГ" в агентстве по охране культурного наследия региона.

На сообщение о том, что возле места проведения археологических раскопок появились неизвестные люди, выехали специалисты агентства. Злоумышленники успели раскопать артефакты, но не смогли их вывезти. Задержать "черных копателей" не удалось, они бросили свои находки и сбежали.

Как отметили в агентстве, своими действиями они нанесли урон исторической науке, поскольку вырвали находки из культурного слоя. Теперь невозможно достоверно определить точное время, к которому относятся предметы, так как нет данных по стратиграфии (информации, позволяющей определить геологический возраст скальных пород).

Злоумышленников разыскивает полиция. Согласно статье 243 УК РФ "Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания" максимальное наказание составляет шесть лет лишения свободы.

Как отмечают эксперты, это были уникальные археологические артефакты: предметы быта, конская сбруя, украшения, наконечники стрел, ножи и глиняный сосуд.

По информации специалистов, предметы не относятся к одному временному отрезку, но некоторые артефакты были изготовлены во времена Хазарского каганата.

"Изъятые предметы будут сданы в Национальный музей Республики Дагестан", - проинформировали в Агентстве по охране культурного наследия.