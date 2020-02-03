В горах Осетии прошли уникальные учения разведчиков

В Северной Осетии на горном полигоне Дарьял разведчики Южного военного округа (ЮВО) провели уникальные учения по безопасному выходу из засады, расставленной условным противником. В учениях задействовали более 300 солдат и офицеров. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

По легенде учений, группа разведчиков попала в засаду условного противника. Все действия были максимально приближены к боевым: ущелья и горные тропы оказались блокированы и простреливались "диверсионными группами" противника. Обстрел группы велся сразу с пяти точек, поэтому разведчики должны были быстро и верно обнаружить цель в нужном секторе и уничтожить ее.

"На этой учебной точке отрабатывается управление, отход, смена секторов стрельбы, - рассказал командир взвода разведки лейтенант Владимир Абрамов. - Так как со всех секторов ведется стрельба, взрываются имитационные снаряды, бойцам очень сложно ориентироваться в пространстве. Психологическое влияние оказывается очень сильное".

Во время учений подразделения разведки все время находились под плотным огнем условного противника. Однако в итоге все поставленные перед отрядами задачи были выполнены.