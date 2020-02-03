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03.02.2020 20:07
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Кокорин оформил дубль в матче за "Зенит-2"

Текст: Максим Домчев
Фото: Михаил Киреев / РИА Новости Фото: Михаил Киреев / РИА Новости
Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Отправленный в "Зенит-2" нападающий Александр Кокорин забил два мяча в ворота молодежного состава бразильского клуба "Гремио Новоризонтино". Это произошло в первом контрольном матче сбора в Турции.

Встреча завершилась крупной победой команды Владислава Радимова - 4:1.

В составе победителей по голу забили Тарасов и Хубулов, а дубль сделал Кокорин. Причем отличился он с интервалом в одну минуту.

Фото: Михаил Киреев/РИА Новости
Кокорин заявил, что его официальная зарплата в "Зените" менее 20 тыс рублей

Напомним, Кокорин был отправлен во вторую команду после того, как не согласился с решением руководства "Зенита" отправить его в аренду в "Сочи" до конца сезона.

Ранее появилась информация, что окончательная судьба Кокорина в "Зените" может решиться на этой неделе. Один из вариантов - разрыв контракта и переход на правах свободного агента в другой клуб РПЛ. Вполне возможно, что футболист все же согласится переехать в Сочи. Сохраняется и вероятность того, что нападающий вернется в основной состав "Зенита", но пока предпосылок к этому не так много.

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