Кокорин оформил дубль в матче за "Зенит-2"

Отправленный в "Зенит-2" нападающий Александр Кокорин забил два мяча в ворота молодежного состава бразильского клуба "Гремио Новоризонтино". Это произошло в первом контрольном матче сбора в Турции.

Встреча завершилась крупной победой команды Владислава Радимова - 4:1.

В составе победителей по голу забили Тарасов и Хубулов, а дубль сделал Кокорин. Причем отличился он с интервалом в одну минуту.

Напомним, Кокорин был отправлен во вторую команду после того, как не согласился с решением руководства "Зенита" отправить его в аренду в "Сочи" до конца сезона.

Ранее появилась информация, что окончательная судьба Кокорина в "Зените" может решиться на этой неделе. Один из вариантов - разрыв контракта и переход на правах свободного агента в другой клуб РПЛ. Вполне возможно, что футболист все же согласится переехать в Сочи. Сохраняется и вероятность того, что нападающий вернется в основной состав "Зенита", но пока предпосылок к этому не так много.