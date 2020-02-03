Новости

Нурмагомедову неинтересен реванш с Макгрегором 18:43
Вышел тизер продолжения "Большого Лебовски" 18:38
Арестованный за избиение росгвардейца боксер исключен из сборной 18:36
Фото: В Ярославле Волга вышла из берегов 18:30
Госдума ограничит командировки депутатов из-за ситуации с коронавирусом 18:27
Попова: У контактировавших с заболевшими лиц коронавирус не обнаружен 18:11
Мишустин 15 апреля выступит в Госдуме с отчетом кабмина 18:11
Универсал Skoda Octavia остался в России с одним двигателем 18:04
Суд арестовал Кушиташвили за нападение на росгвардейца 17:54
В Барнауле студент-медик спас женщину с перерезанным горлом 17:52
Нарышкин поздравил сотрудников Гохрана со столетием со дня основания 17:50
В Москве в квартире топ-менеджера нашли мертвую девушку 17:38
Пять творческих вузов смогут учить по своим собственным стандартам 17:38
Шведского кулинара пригрозили убить за пиццу с киви 17:36
В Петербурге появятся водородные автобусы 17:33
Шесть человек пострадали при стрельбе в Калифорнии 17:31
"Магнит" приостановил поставки китайских овощей 17:31
В Твери скончался водитель автомобиля, влетевшего в толпу людей 17:28
Голикова: Китай все еще не передал России штамм нового коронавируса 17:23
Введен временный запрет на ввоз экзотических животных из Китая 17:23
В Москве продлен "желтый" уровень опасности 17:21
Псковские таможенники нашли полтора миллиона сигарет в еловых досках 17:18
Проект об индексации пенсий опекунов внесен в Госдуму 17:14
В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды 17:12
Найдена наскальная "космическая карта" исчезнувшей цивилизации пуэбло 17:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
03.02.2020 17:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Псковские таможенники нашли полтора миллиона сигарет в еловых досках

Текст: Ульяна Вылегжанина (Псковская область)

Необычные тайники обнаружили сотрудники Псковской таможни при досмотре грузовика с еловыми досками, следующего из России в Эстонию. Пачки с сигаретами контрабандисты спрятали не между пиломатериалами, а внутри них. Для этого доски оборудовали специальными скрытыми полостями.

Житель Великого Новгорода оборудовал тайник с 9 кг наркотиков

По информации Псковской таможни, каждый небольшой тайник вмещал два блока сигарет, произведенных в Республике Беларусь. Всего специалисты обнаружили 3,7 тысячи досок "с сюрпризом". Внутри находились 74 тысячи пачек табачных изделий или около полутора миллионов сигарет.

Инцидент произошел на территории многостороннего автомобильного пункта пропуска Шумилкино. В таможенном досмотре принимали участие оперативные сотрудники Федеральной таможенной службы. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного перемещения табачных изделий в крупном размере.

Это крупная, но не крупнейшая партия табачной контрабанды, задержанная на псковской границе. Недавно перевозчик пытался провезти через российско-латвийский пункт пропуска почти 900 тысяч пачек сигарет в нескольких грузовиках. Табачные изделия были замаскированы под щепу и топливные брикеты. Однако тайники в еловых досках специалисты называют очень "хитрыми" - и по задумке, и по исполнению.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область

Главное сегодня

Мишустин 15 апреля выступит в Госдуме с отчетом кабмина
Захарова прокомментировала высказывание главы МИД Польши
В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым
Чартеры между Россией и Китаем будут прекращены с 14 февраля
МВД введет новые комбинации в коды регионов для госзнаков
Спецрепортаж
Спецрепортаж
Как в Москве встречают самолеты из Китая, где буйствует коронавирус
ЧП
ЧП
Коэффициент аварийности-2019 - одна авиакатастрофа на 2 миллиона рейсов