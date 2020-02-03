Псковские таможенники нашли полтора миллиона сигарет в еловых досках

Необычные тайники обнаружили сотрудники Псковской таможни при досмотре грузовика с еловыми досками, следующего из России в Эстонию. Пачки с сигаретами контрабандисты спрятали не между пиломатериалами, а внутри них. Для этого доски оборудовали специальными скрытыми полостями.

По информации Псковской таможни, каждый небольшой тайник вмещал два блока сигарет, произведенных в Республике Беларусь. Всего специалисты обнаружили 3,7 тысячи досок "с сюрпризом". Внутри находились 74 тысячи пачек табачных изделий или около полутора миллионов сигарет.

Инцидент произошел на территории многостороннего автомобильного пункта пропуска Шумилкино. В таможенном досмотре принимали участие оперативные сотрудники Федеральной таможенной службы. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного перемещения табачных изделий в крупном размере.

Это крупная, но не крупнейшая партия табачной контрабанды, задержанная на псковской границе. Недавно перевозчик пытался провезти через российско-латвийский пункт пропуска почти 900 тысяч пачек сигарет в нескольких грузовиках. Табачные изделия были замаскированы под щепу и топливные брикеты. Однако тайники в еловых досках специалисты называют очень "хитрыми" - и по задумке, и по исполнению.