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03.02.2020 20:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Деревня учится

В Карелии открылись семь народных сельских школ
Текст: Светлана Цыганкова ("Российская газета", Петрозаводск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 22(8076)
В трех муниципалитетах Карелии открылись семь сельских народных школ - в рамках проекта "Учимся успешной жизни в деревне". Его воплощает в жизнь общественная организация "Живая деревня", которая стала победителем Фонда президентских грантов и получила почти три миллиона рублей.
Жительницы поселка Мелиоративный изучают технику аппликации. Фото: Пресс-служба правительства Карелии Жительницы поселка Мелиоративный изучают технику аппликации. Фото: Пресс-служба правительства Карелии
Жительницы поселка Мелиоративный изучают технику аппликации. Фото: Пресс-служба правительства Карелии

Сегодня получается так, что пенсионеры, уйдя с работы на заслуженный отдых, остаются в стенах своего дома и семьи. Посещать выставки, концерты и спектакли проблематично, для этого надо ехать в город. А в своем населенном пункте остаются разве что клуб и библиотека, если они сохранились. Вот авторы проекта и задумались над тем, чтобы сделать жизнь людей старшего возраста (да и молодежи) более интересной. Например, в поселке Мелиоративный уже более 300 человек записались в кружки и секции. Занимаются пенсионеры либо в школе, либо в клубе и библиотеке. Все зависит от тематики.

Фото: iStock
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Так, преподаватель музыки Светлана Руденко недавно провела литературно-музыкальную гостиную. Тема - история русского романса. Желающих послушать лекцию хватало. До этого Светлана Руденко с участниками своей гостиной вспомнили биографию Петра Чайковского, посмотрели вместе акты балета "Лебединое озеро" в разной исполнительской интерпретации артистов из России, Китая, Кореи, Японии. Жители остались довольны, говорили, будто побывали в театре.

В поселковой библиотеке бабушек и дедушек вместе с внуками учат азам рисования, а на базе школы женщины осваивают техники декоративно-прикладного искусства.

- В Мелиоративном работает 16 секций и кружков по разным направлениям, - говорит координатор проекта в поселке Нина Коротких. - Хотим обучать наших пенсионеров создавать видеоролики, писать посты, делать коллажи.

Но и это еще не все. В поселке задумались изучать генеалогическую родословную. Возглавить отделение общества согласилась директор школы Наталья Шипнягова. В Мелиоративном есть немало жителей, которые хотят восстановить генеалогическое древо, узнать о своих предках. Кстати, отделения общества появятся также и в других населенных пунктах республики.

Как рассказала руководитель общественной организации "Живая деревня" Светлана Ильина, народные школы в деревнях и поселках Карелии будут работать на протяжении всего нынешнего года. И не только по музыкальной, танцевальной и декоративно-прикладной тематике, хотя это очень популярные направления. В других деревнях, например, есть физкультурно-оздоровительные секции. Жители небольших населенных пунктов вместе занимаются скандинавской ходьбой, ходят на лыжах.

Фото: Из архива Туйи Арсад
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- В нашем проекте не менее 45 образовательных программ. Только в первом полугодии пройдет 65 курсов и кружков и более 30 откроются в августе. Наиболее популярны у сельских жителей курсы компьютерной грамотности, обучение вокала и хореографии. Возрождаются и народные промыслы. Действуют женские клубы, - рассказала Светлана Ильина.

Есть и необычная форма работы - "Сельский автобус". Суть вот в чем. Формируется команда людей, которые выезжают с концертами, лекциями, выставками, консультациями специалистов в дальние населенные пункты. Эти автобусы там ждут пенсионеры.

А в марте в селе Коткозеро Олонецкого района на базе местной школы проведут историко-краеведческую конференцию "Великая Отечественная война в истории моей семьи".

Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия

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