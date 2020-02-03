В Карелии открылись семь народных сельских школ

В трех муниципалитетах Карелии открылись семь сельских народных школ - в рамках проекта "Учимся успешной жизни в деревне". Его воплощает в жизнь общественная организация "Живая деревня", которая стала победителем Фонда президентских грантов и получила почти три миллиона рублей.

Сегодня получается так, что пенсионеры, уйдя с работы на заслуженный отдых, остаются в стенах своего дома и семьи. Посещать выставки, концерты и спектакли проблематично, для этого надо ехать в город. А в своем населенном пункте остаются разве что клуб и библиотека, если они сохранились. Вот авторы проекта и задумались над тем, чтобы сделать жизнь людей старшего возраста (да и молодежи) более интересной. Например, в поселке Мелиоративный уже более 300 человек записались в кружки и секции. Занимаются пенсионеры либо в школе, либо в клубе и библиотеке. Все зависит от тематики.

Так, преподаватель музыки Светлана Руденко недавно провела литературно-музыкальную гостиную. Тема - история русского романса. Желающих послушать лекцию хватало. До этого Светлана Руденко с участниками своей гостиной вспомнили биографию Петра Чайковского, посмотрели вместе акты балета "Лебединое озеро" в разной исполнительской интерпретации артистов из России, Китая, Кореи, Японии. Жители остались довольны, говорили, будто побывали в театре.

В поселковой библиотеке бабушек и дедушек вместе с внуками учат азам рисования, а на базе школы женщины осваивают техники декоративно-прикладного искусства.

- В Мелиоративном работает 16 секций и кружков по разным направлениям, - говорит координатор проекта в поселке Нина Коротких. - Хотим обучать наших пенсионеров создавать видеоролики, писать посты, делать коллажи.

Но и это еще не все. В поселке задумались изучать генеалогическую родословную. Возглавить отделение общества согласилась директор школы Наталья Шипнягова. В Мелиоративном есть немало жителей, которые хотят восстановить генеалогическое древо, узнать о своих предках. Кстати, отделения общества появятся также и в других населенных пунктах республики.

Как рассказала руководитель общественной организации "Живая деревня" Светлана Ильина, народные школы в деревнях и поселках Карелии будут работать на протяжении всего нынешнего года. И не только по музыкальной, танцевальной и декоративно-прикладной тематике, хотя это очень популярные направления. В других деревнях, например, есть физкультурно-оздоровительные секции. Жители небольших населенных пунктов вместе занимаются скандинавской ходьбой, ходят на лыжах.

- В нашем проекте не менее 45 образовательных программ. Только в первом полугодии пройдет 65 курсов и кружков и более 30 откроются в августе. Наиболее популярны у сельских жителей курсы компьютерной грамотности, обучение вокала и хореографии. Возрождаются и народные промыслы. Действуют женские клубы, - рассказала Светлана Ильина.

Есть и необычная форма работы - "Сельский автобус". Суть вот в чем. Формируется команда людей, которые выезжают с концертами, лекциями, выставками, консультациями специалистов в дальние населенные пункты. Эти автобусы там ждут пенсионеры.

А в марте в селе Коткозеро Олонецкого района на базе местной школы проведут историко-краеведческую конференцию "Великая Отечественная война в истории моей семьи".